Zadarska studentica uspješna nogometašica i sutkinja: Lakše je polagati ispite nego suditi zaleđa

Balansiranje sporta i studiranja nije laka stvar, ali nije ni nemoguća. Saznajte kako to uspijeva studentici, nogometašici i sutkinji Paul Bačić.

Paula Bačić, studentica diplomskog studija Održivi razvoj turizma na Odjelu za ekonomiju Sveučilišta u Zadru, poput mnogih svojih kolega aktivno sudjeluje u sportskim aktivnostima Centra za tjelovježbu i studentski šport Sveučilišta u Zadru. Ono po čemu se izdvaja jest činjenica da se odlučila za nogomet, da je iznimno uspješna strijelkinja te da se u slobodno vrijeme bavi suđenjem nogometnih utakmica.

- U mom slučaju nije fraza reći da je studiranje u Zadru više od samog studija jer uključuje sport, putovanja, druženja i brojna druga iskustva. Imam predivne uspomene s putovanja - bila sam u Barceloni, Milanu, svake godine sudjelovala sam na državnom prvenstvu i upoznala mnogo ljudi. Profesori su fleksibilni, sve se može lako dogovoriti i zaista možemo uživati u svemu što prati studentski život, kaže Paula.

Nakon upisa na studij priključila se ženskoj futsal ekipi Sveučilišta te je vrlo brzo pokazala svoje kvalitete, osobito u postizanju pogodaka. Osvajala je medalje na domaćim i međunarodnim natjecanjima, bila najbolja strijelkinja završnice sveučilišnog prvenstva u Poreču, nastupala za mladu nogometnu reprezentaciju Hrvatske, a na drugoj godini studija odlučila se okušati i u suđenju nogometnih utakmica.

- Počela sam suditi utakmice mlađih uzrasta, djeci koja tek uče igrati nogomet, i to mi je bilo jedno od najljepših iskustava. Nakon toga počela sam suditi kao pomoćna sutkinja na seniorskim utakmicama. To me na neki način izgradilo kao osobu i naučilo mnogim stvarima. Pozivam sve studente koji vole nogomet da se okušaju u suđenju. To je lijep način zarade koji se može uskladiti sa studijem jer se utakmice uglavnom igraju vikendom, a pritom ćete mnogo naučiti o životu i stvarnim situacijama, kaže Paula.

Dok mnogi studenti muku muče s ispitnim rokovima, Paula priznaje kako joj je puno veći stres imati sudačku zastavicu u ruci nego sjesti pred profesora na ispitu.

- U suđenju je veći rizik da ćete napraviti nepopravljivu pogrešku. Ispit se može pasti, postoje novi rokovi i prilika za ispravak, ali u suđenju je dovoljno da na milisekundu skrenete pogled, osobito kada procjenjujete zaleđe. Ako pogriješite u procjeni zaleđa, odmah pogledate prema tribinama i pitate se hoće li prema vama poletjeti neka boca, ha-ha.

Najvažnija stvar koju je naučila kroz sport, ističe, jest strpljenje, dok joj je studij pokazao koliko je važno početi učiti na vrijeme.

- Priznanja ne doživljavam kao osobni uspjeh jer igram kolektivni sport u kojem smo svi jednako važni. Uvijek mora postojati netko tko će postići pogodak, ali igrači u obrani jednako su, ako ne i više važni. Koliko god golova zabili, nije dovoljno ako ih u obrani primimo više. Budući da igram u napadu, moje se ime češće spominje, ali mi smo tim. Zajedno pobjeđujemo, zajedno gubimo i svi jednako doprinosimo, bez obzira na to tko je postigao pogodak ili se istaknuo više od ostalih, zaključuje Paula.