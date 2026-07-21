Zadarska studentica uspješna nogometašica i sutkinja: Lakše je polagati ispite nego suditi zaleđa

Ideš prvi put na sezonu? Ovo trebaš znati prije nego što ti sjedne prva plaća
Škola završava, kreće sezona. Mnogi studenti i učenici odlaze na more, ali ovo ljeto za njih znači i prvi posao.
12:05 5 d 16.07.2026
21. srpanj 2026.
Balansiranje sporta i studiranja nije laka stvar, ali nije ni nemoguća. Saznajte kako to uspijeva studentici, nogometašici i sutkinji Paul Bačić.
Paula Bačić, studentica diplomskog studija Održivi razvoj turizma na Odjelu za ekonomiju Sveučilišta u Zadru, poput mnogih svojih kolega aktivno sudjeluje u sportskim aktivnostima Centra za tjelovježbu i studentski šport Sveučilišta u Zadru. Ono po čemu se izdvaja jest činjenica da se odlučila za nogomet, da je iznimno uspješna strijelkinja te da se u slobodno vrijeme bavi suđenjem nogometnih utakmica.
- U mom slučaju nije fraza reći da je studiranje u Zadru više od samog studija jer uključuje sport, putovanja, druženja i brojna druga iskustva. Imam predivne uspomene s putovanja - bila sam u Barceloni, Milanu, svake godine sudjelovala sam na državnom prvenstvu i upoznala mnogo ljudi. Profesori su fleksibilni, sve se može lako dogovoriti i zaista možemo uživati u svemu što prati studentski život, kaže Paula.
Nakon upisa na studij priključila se ženskoj futsal ekipi Sveučilišta te je vrlo brzo pokazala svoje kvalitete, osobito u postizanju pogodaka. Osvajala je medalje na domaćim i međunarodnim natjecanjima, bila najbolja strijelkinja završnice sveučilišnog prvenstva u Poreču, nastupala za mladu nogometnu reprezentaciju Hrvatske, a na drugoj godini studija odlučila se okušati i u suđenju nogometnih utakmica.
- Počela sam suditi utakmice mlađih uzrasta, djeci koja tek uče igrati nogomet, i to mi je bilo jedno od najljepših iskustava. Nakon toga počela sam suditi kao pomoćna sutkinja na seniorskim utakmicama. To me na neki način izgradilo kao osobu i naučilo mnogim stvarima. Pozivam sve studente koji vole nogomet da se okušaju u suđenju. To je lijep način zarade koji se može uskladiti sa studijem jer se utakmice uglavnom igraju vikendom, a pritom ćete mnogo naučiti o životu i stvarnim situacijama, kaže Paula.
Dok mnogi studenti muku muče s ispitnim rokovima, Paula priznaje kako joj je puno veći stres imati sudačku zastavicu u ruci nego sjesti pred profesora na ispitu.
- U suđenju je veći rizik da ćete napraviti nepopravljivu pogrešku. Ispit se može pasti, postoje novi rokovi i prilika za ispravak, ali u suđenju je dovoljno da na milisekundu skrenete pogled, osobito kada procjenjujete zaleđe. Ako pogriješite u procjeni zaleđa, odmah pogledate prema tribinama i pitate se hoće li prema vama poletjeti neka boca, ha-ha.
Najvažnija stvar koju je naučila kroz sport, ističe, jest strpljenje, dok joj je studij pokazao koliko je važno početi učiti na vrijeme.
- Priznanja ne doživljavam kao osobni uspjeh jer igram kolektivni sport u kojem smo svi jednako važni. Uvijek mora postojati netko tko će postići pogodak, ali igrači u obrani jednako su, ako ne i više važni. Koliko god golova zabili, nije dovoljno ako ih u obrani primimo više. Budući da igram u napadu, moje se ime češće spominje, ali mi smo tim. Zajedno pobjeđujemo, zajedno gubimo i svi jednako doprinosimo, bez obzira na to tko je postigao pogodak ili se istaknuo više od ostalih, zaključuje Paula.
Ideš prvi put na sezonu? Ovo trebaš znati prije nego što ti sjedne prva plaća
Škola završava, kreće sezona. Mnogi studenti i učenici odlaze na more, ali ovo ljeto za njih znači i prvi posao.
12:05 5 d 16.07.2026
Izašli su rezultati upisa na fakultete: Jeste li razmišljali o troškovima studiranja koji vas čekaju?
Mahnito osvježavaš stranicu i dok se grašci znoja slijevaju niz čelo pokušavaš upiti informacije s ekrana. Pa se sjetiš da studij treba i financirati.
16:18 6 d 15.07.2026
Veleučilište koje nudi 10 studija: Za jedan od njih nije potrebna državna matura
Odluka oko izbora studija može biti stresan period, zato je važno dobro se informirati. Donosimo vam pregled deset različitih studija na VVG-u.
16:12 7 d 14.07.2026
Što maturalnu večer čini nezaboravnom? Maturanti otkrili što im je najvažnije za dobar provod
Maturalna večer jedna je od najvažnijih noći maturantima. Pitali smo ih što sve treba kako bi ona bila savršena.
13:13 7 d 14.07.2026
Britanski kurikulum, nastava na engleskom i upis na faks bez mature: Što donosi Cambridge program
U ovoj zagrebačkoj školi se nastava izvodi po Cambridge programu. S njihovom diplomom, nastavak obrazovanja je moguć i na svjetskim sveučilištima.
08:38 7 d 14.07.2026
Prije faksa sam guglala tenisice, a sad lovim popuste na plahte: Ovo je ta velika razlika
Liste prioriteta se mijenjaju kad upišeš faks. Pojavljuju se nove brige, neke odluke donosimo sami, a jedna od prvih je samostalni odlazak u banku.
13:10 13 d 08.07.2026
Čitajte srednja.hr cijelo ljeto uz posebnu cijenu: Pretplatite se za samo 3,99 € mjesečno
Kupite pretplatu i čitajte sve članke bez oglasa uz posebnu ljetnu cijenu od 3,99€ mjesečno za prva tri mjeseca. Akcija traje do 31. kolovoza.
09:10 27 d 24.06.2026
Združeni diplomski studij Marine Biotechnology dobio oznaku Joint European Degree Label
Zanima te more, biotehnologija i budućnost planeta? U Zadru to možeš studirati, a diploma nosi i prestižnu europsku oznaku kvalitete.
07:05 12 h 21.07.2026
Od studentske ideje do međunarodne pozornice: Evo kako je izgledao cijeli put
EFST je u okviru projekta Web3 Innovation Hub povezao hackathon, inkubacijski program i završno međunarodno predstavljanje startup timova.
07:00 13 h 21.07.2026
Studentice Agronomskog fakulteta osvojile međunarodni hackathon inovacijom za održiviju kupnju odjeće
Četiri studentice osvojile su prvo mjesto na međunarodnom natjecanju u Budimpešti. Njihova aplikacija ReWear Scan otkriva koliko je odjeća održiva.
07:00 1 d 20.07.2026
Program STEM Akademija: Nove generacije nastavlja ljetna gostovanja diljem Hrvatske
Kroz srpanj program će gostovati u Knjižnici Sesvete i na festivalu u Krapinskim Toplicama, a sve aktivnosti su besplatne i nije potrebna prijava.
07:00 7 d 14.07.2026
Geologija dobila svoje natjecanje: U muzeju se okupili najbolji srednjoškolci
Prvo natjecanje iz geologije okupilo je 75 srednjoškolaca iz cijele Hrvatske i pokazalo da je geoznanost sve samo ne dosadna.
07:00 7 d 14.07.2026