Združeni diplomski studij Marine Biotechnology dobio oznaku Joint European Degree Label

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21. srpanj 2026.
Zanima te more, biotehnologija i budućnost planeta? U Zadru to možeš studirati, a diploma nosi i prestižnu europsku oznaku kvalitete.
Studijski program Marine Biotechnology, koji Sveučilište u Zadru izvodi u okviru alijanse europskih sveučilišta EU-CONEXUS, jedan je od prvih združenih studijskih programa razvijenih u okviru europskih sveučilišnih alijansi kojemu je dodijeljena oznaka Joint European Degree Label. Priznanje je uručeno na svečanosti Europske komisije održanoj 15. srpnja u Bruxellesu.
Joint European Degree Label europska je oznaka kvalitete koja se dodjeljuje združenim studijskim programima koje zajednički osmišljavaju, izvode i njima upravljaju visoka učilišta iz najmanje dviju država članica Europske unije. Oznaka potvrđuje akademsku izvrsnost programa, njegovu integriranu europsku strukturu te visoku razinu međunarodne suradnje među partnerskim sveučilištima.
Za studente ova oznaka predstavlja potvrdu da pohađaju istinski europski studij koji objedinjuje međunarodnu mobilnost, interdisciplinarno obrazovanje i suradnju s istraživačima te stručnjacima iz područja morske biotehnologije. Prva generacija studenata koja će 2026. godine završiti program primit će diplome s oznakom Joint European Degree Label.
Združeni diplomski studij Marine Biotechnology priprema studente za istraživačke i stručne karijere u području koje objedinjuje znanost o moru, biotehnologiju, inovacije i održivo korištenje morskih bioloških resursa. Nastava se izvodi na nekoliko europskih sveučilišta, a studenti mogu birati između četiriju usmjerenja: Innovative Bioproducts for Future, Blue Biomass, Marine Biorefinery i Aquaculture Biotechnology.
Program obuhvaća primjene u zdravstvu, kozmetičkoj i prehrambenoj industriji te akvakulturi, a studentima omogućuje suradnju s istraživačima i partnerima iz gospodarstva. Program je vrednovala agencija AQU Catalunya u suradnji s agencijom UNIBASQ, pri čemu je AQU Catalunya postala prva agencija za osiguravanje kvalitete koja je dodijelila ovu europsku oznaku.
Dodatnu potvrdu kvalitete i održivosti programa predstavlja i činjenica da je EU-CONEXUS Joint Master in Marine Biotechnology osigurao 4,6 milijuna eura financiranja u okviru programa Erasmus Mundus Joint Masters 2026. Riječ je o drugom uzastopnom financiranju koje će omogućiti stipendije za studente iz Europe i svijeta, daljnji razvoj zajedničkog kurikuluma te jačanje suradnje s istraživačima, gospodarstvom i organizacijama iz područja plave biotehnologije i plavoga biogospodarstva.
Dodjela oznake Joint European Degree Label potvrda je uspješnosti višegodišnje međunarodne suradnje partnera okupljenih u alijansi EU-CONEXUS te predstavlja važan iskorak u razvoju europskog visokog obrazovanja. Za Sveučilište u Zadru ovo je još jedno značajno međunarodno priznanje koje potvrđuje njegovu aktivnu ulogu u razvoju inovativnih, međunarodno integriranih studijskih programa te doprinos jačanju europskog prostora visokog obrazovanja.
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