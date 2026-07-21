Od studentske ideje do međunarodne pozornice: Evo kako je izgledao cijeli put

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21. srpanj 2026.
EFST je u okviru projekta Web3 Innovation Hub povezao hackathon, inkubacijski program i završno međunarodno predstavljanje startup timova.
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu (EFST) i Studentski poduzetnički inkubator tijekom jedne je akademske godine izgradio cjelovit razvojni put za studentske Web3 ideje: od prvog intenzivnog hackathona, preko višemjesečnog inkubacijskog programa, do međunarodnog finala na kojem je 15 timova iz pet partnerskih sveučilišta svoje projekte predstavilo stručnom žiriju.
Program je proveden u okviru europskog projekta Erasmus+ Web3 Innovation Hub (W3IH), a njegova je posebna vrijednost u tome što studenti nisu ostali samo na učenju o blockchainu i decentraliziranim tehnologijama. Kroz rad u timovima morali su prepoznati stvaran problem, osmisliti rješenje, ispitati korisnike i tržište, izraditi prototip, oblikovati poslovni model te svoju ideju sažeto i uvjerljivo predstaviti pred publikom i stručnjacima.
Program se odvijao kroz tri razvojne faze: od hackathona, preko inkubacijskog programa, do međunarodnog finala. U završnom događaju sudjelovalo je 15 timova, 30 studenata iz pet partnerskih sveučilišta, a 93,3 posto sudionika preporučilo bi sličan događaj.
Početkom prosinca 2025. u Tehnološkom parku Split organiziran je dvodnevni Web3 Hackathon & Ideathon. Prvi dan bio je posvećen znanju potrebnom da bi se od početne ideje došlo do izvedivog projekta: studenti su prošli osnove blockchaina i njegove primjene, UX dizajn uz pomoć umjetne inteligencije, arhitekturu Web3 aplikacija, razvoj proizvoda i mogućnosti financiranja te radionicu izrade pitch decka.
Nakon stručnih sesija uslijedili su pronalazak i razrada ideja te formiranje interdisciplinarnih timova. Organizatori su poticali timove da raspodijele uloge - od upravljanja projektom i programiranja do dizajna i pripreme prezentacije - kako bi što vjernije simulirali rad u startup okruženju.
Drugoga dana timovi su radili uz mentorsku podršku, razvijali prototipove i pripremali završne demonstracije. Svaki je tim imao pet minuta za predstavljanje rješenja i dodatno vrijeme za pitanja. Prvo mjesto osvojio je tim Block by Block, drugo StaySafe, a treće Taskscape. U povratnim informacijama studenti su posebno istaknuli timski rad, pristupačnost mentora i priliku da praktično primijene znanja koja se rijetko obrađuju u redovnoj nastavi.
Hackathon je bio početna točka, a ne završetak. Od travnja do lipnja 2026. studenti su nastavili rad u strukturiranom inkubacijskom programu. Program je bio osmišljen kao niz povezanih koraka: razumijevanje Web3 ekosustava i korisničkog problema, analiza tržišta i konkurencije, oblikovanje poslovnog modela i ESG elemenata, definiranje opsega minimalno održivog proizvoda, razvoj prototipa, izrada digitalne prisutnosti, Web3 marketing i storytelling, provjera poslovne održivosti te priprema završnog pitcha.
Takav je pristup studentima omogućio da svoje početne koncepte postupno pretvore u jasnije i provjerljivije projekte. Umjesto da tehnologija bude sama sebi svrhom, timovi su morali objasniti kome njihovo rješenje koristi, zašto je Web3 komponenta opravdana, kako će se projekt financirati i kojim se pokazateljima može mjeriti njegov društveni, poslovni ili okolišni učinak.
Program je studentima osigurao kontinuirani kontakt s mentorima iz razvoja proizvoda, dizajna, marketinga, financija i Web3 industrije. Upravo je ta kombinacija akademske podrške i praktičnog iskustva bila presudna za pripremu timova za međunarodno finale.
Prva kohorta inkubacijskog programa završila je 9. i 10. srpnja 2026. međunarodnim Joint Pitching / Final Pitch Eventom u Mediteranskom institutu za istraživanje života (MedILS) u Splitu. Završni događaj okupio je 30 studenata i 15 odabranih timova sa Sveučilišta u Splitu te partnerskih sveučilišta iz Beograda, Mostara, Sarajeva i Podgorice.
Prvi dan finala bio je posvećen stručnim sesijama i umrežavanju. Događaj se održavao paralelno s programom Teaching Web3 Masterclass i BlockSplit Unconferenceom, pa su studenti mogli birati među sesijama koje su stručnjaci iz Web3 ekosustava najprije kratko predstavili sudionicima. Gotovo svi studenti odabrali su radionicu komunikacije i pitchinga, što im je neposredno prije natjecanja pomoglo da jasnije strukturiraju priču, istaknu vrijednost rješenja i pripreme se za pitanja žirija.
Drugoga dana svih 15 timova dobilo je po deset minuta za prezentaciju. Projekti su bili raspoređeni u dvije tematske cjeline - digitalne zajednice i verifikacija te održiva rješenja i stvarna imovina - a ocjenjivao ih je žiri u sastavu Anamarija Begonja, stručnjakinja za Web3 marketing, Luka Sučić, stručnjak za Web3 poslovni razvoj i ulaganja, te Marko Đurđević, suosnivač i izvršni direktor Superteam Balkana i aktivni član Solana ekosustava.
Prvo mjesto osvojila je Blood Donation Application tima Totally Spies, rješenje koje želi ubrzati povezivanje organizatora darivanja krvi i odgovarajućih darivatelja, osobito u situacijama hitne nestašice pojedinih krvnih grupa. Drugo mjesto pripalo je projektu HabitVerse, gamificiranoj aplikaciji za razvoj pozitivnih navika uz blockchain-verificirana postignuća. Projekt su razvile studentice Ekonomskog fakulteta u Splitu. Treće mjesto osvojio je Ecopots, projekt biorazgradivih posuda koje se sade izravno u tlo i smanjuju plastični otpad, rad i stres za korijen biljke.
Studentska evaluacija potvrdila je da je vrijednost završnog događaja bila veća od samog natjecanja. Networking i neformalni razgovori dobili su prosječnu ocjenu 4,67 od 5, organizacija programa 4,53, a 93,3 posto ispitanika preporučilo bi sličan događaj drugim studentima. Sudionici su posebno cijenili mogućnost usporedbe različitih pristupa, učenja iz tuđih prezentacija i povezivanja poslovne ideje s tehnološkim rješenjem.
Tri povezane aktivnosti pokazale su kako fakultet može studentima ponuditi više od pojedinačne radionice ili natjecanja. EFST je u okviru projekta W3IH uspostavio razvojni ciklus u kojem studenti najprije eksperimentiraju, zatim sustavno razvijaju ideju, a na kraju je izlažu međunarodnoj provjeri. Istodobno, Split je postao mjesto susreta studenata, nastavnika, mentora, poduzetnika i Web3 stručnjaka iz cijele regije.
Takav model stvara prostor u kojem se znanje iz učionice pretvara u konkretne proizvode, partnerstva i poduzetničke prilike. Za EFST i Sveučilište u Splitu to je ujedno potvrda da se međunarodni projekti mogu izravno pretočiti u iskustva koja studentima jačaju zapošljivost, kreativnost, digitalne kompetencije i spremnost za pokretanje vlastitih inicijativa.
Web3 Innovation Hub (W3IH) europski je projekt koji povezuje sveučilišta i stručnjake iz regije radi razvoja Web3 obrazovanja, studentskog poduzetništva i inovacijskog ekosustava. Projekt traje od 2025. do 2027., koordinira ga Sveučilište Crne Gore, a EFST je jedan od partnera zaduženih za razvoj i provedbu obrazovnih i startup aktivnosti. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije u okviru programa Erasmus+.
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