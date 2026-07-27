Od sjemena do tanjura vrhunskih restorana: Ovako izgleda ljeto na Agronomskom fakultetu

Zamisli da u samo pet dana prođeš cijeli put jedne biljke - od sjemena do tanjura vrhunskog restorana. Upravo su to doživjeli polaznici ljetne škole 'Microgreens Lab', koju je početkom srpnja organizirao Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Za uspješno završen program studenti su ostvarili i dodatna 2 ECTS boda.

Što su uopće microgreens?

Ako za njih još nisi čuo, riječ je o mladim biljkama povrća, aromatičnog bilja ili žitarica (popularno nazvanim mikrozelenje) koje se beru samo tjedan do dva nakon sjetve, puno prije nego što dosegnu veličinu i izgled tehnološki zrele biljke, kakve poznajemo s tržnice ili iz trgovine. Ono po čemu su posebni jest intenzivan okus, atraktivan izgled i visoka nutritivna vrijednost. Zato su prvo osvojili kuhinje vrhunskih restorana, a danas sve češće završavaju i na tanjurima svih koji žele jesti zdravo, svježe i raznoliko.

Jeste li znali? Neke vrste microgreens-a mogu sadržavati i višestruko veće koncentracije pojedinih vitamina, minerala i antioksidansa u odnosu na potpuno razvijene biljke, zbog čega posljednjih godina postaju sve popularniji među chefovima, sportašima i potrošačima koji vode računa o kvaliteti prehrane.

Ne samo predavanja, nego cijeli proizvodni proces

Ljetna škola bila je puno više od klasične nastave u učionici. Naglasak je bio na interakciji, razmjeni iskustava i praktičnom radu. Studenti su sami birali sjeme različitih vrsta povrća i aromatičnog bilja, odabirali supstrate, sijali vlastite microgreens-e i pratili njihov rast tijekom cijelog programa. Svoje uzgojne posudice ponijeli su kući kako bi nastavili pratiti razvoj biljaka i nakon završetka škole.

Osim toga, kroz senzorsku analizu kušali su različite vrste microgreens-a, pokušavali prepoznati o kojoj je biljci riječ te ocjenjivali okus, aromu i teksturu. Program su vodili nastavnici Agronomskog fakulteta koji su kroz predavanja i radionice studente upoznali sa suvremenim tehnologijama uzgoja i potaknuli ih na razmišljanje o novim mogućnostima primjene microgreens-a.

Izazov - osmisli vlastiti proizvod

Studenti nisu samo usvajali nova znanja, morali su ih i primijeniti. U kreativnom izazovu osmislili su vlastite inovativne proizvode temeljene na microgreens-ima (poput soli aromatizirane microgreens-ima povrća i aromatičnog bilja te likera od microgreens-a), dokazavši da se znanje stečeno na Agronomskom fakultetu uz dobar poticaj može pretvoriti u konkretnu ideju s tržišnim potencijalom.

Teren umjesto klupe - posjet Kliconoši

Posljednji dan ljetne škole studenti nisu proveli na Fakultetu, nego u tvrtki Kliconoša, jednom od vodećih hrvatskih proizvođača microgreens-a. Ondje su iz prve ruke vidjeli kako izgleda moderni uzgoj koji svakodnevno opskrbljuje restorane i druge kupce, upoznali suvremenu opremu i tehnologiju te razgovarali o izazovima s kojima se proizvođači susreću u svakodnevnom radu.

Posebno ih je inspirirao susret s dvjema diplomiranim inženjerkama Agronomskog fakulteta koje danas rade upravo u Kliconoši. Njihova poruka bila je jasna, put od studentske klupe do zanimljivog i dinamičnog posla nije tako dalek kako se možda čini.

Ono što studij zapravo jest

Microgreens Lab pokazao je da studij agronomije nije samo učenje iz knjiga. To je prilika da nešto uzgojiš vlastitim rukama u urbanom okruženju, razgovaraš s ljudima iz struke, razviješ vlastitu poslovnu ideju i vidiš kako znanje vrlo brzo može pronaći put do stvarnog života.

Ako razmišljaš o studiju na Agronomskom fakultetu, upravo ovakvi programi pokazuju da te uz predavanja očekuju radionice, terenska nastava, suradnja s gospodarstvom i projekti koji imaju stvarnu primjenu. Ponekad je dovoljno samo pet dana da otkriješ kako jedna mala biljka može otvoriti velike mogućnosti.