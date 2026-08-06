Interaktivno učenje u Varaždinu i Zagrebu: Sudjelujte u besplatnim STEM događanjima!

Promatranje Sunca, izrada raketa i radionice o svemiru, samo su neke od aktivnosti na besplatnim STEM događanjima za djecu i odrasle ovog kolovoza.

U sklopu projekta MUZZA STEM akademija - STEMA, sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda+, udruga MUZZA krajem kolovoza organizira niz besplatnih STEM događanja posvećenih astronomiji i održivom razvoju.

Pozivamo vas na javnu manifestaciju 'Čudesni svemir i zeleni laboratorij', koja će se održati 21. kolovoza od 16 do 20 sati u Ulici Jurja Habdelića u Varaždinu. Manifestacija je namijenjena svim uzrastima, a posjetitelje očekuje niz interaktivnih aktivnosti koje na zabavan način približavaju znanost i inženjerstvo. Moći ćete promatrati Sunce kroz solarni teleskop, izrađivati rakete, zaigrati svemirski Twister, sudjelovati u spašavanju mora od plastike, okušati se u igri Klimatski izazov te izgraditi nasip koji će obraniti grad od poplava i odrona.

Nakon manifestacije slijede besplatne radionice za djecu. Od 24. do 28. kolovoza u knjižnici Voltino, u ulici Dragutina Golika 36, u Zagrebu održavat će se radionice iz astronomije i održivog razvoja za učenike nižih i viših razreda osnovne škole. Kroz praktične pokuse, timske izazove i kreativne zadatke djeca će istraživati svemir, upoznavati naš Sunčev sustav te učiti kako svojim postupcima mogu pridonijeti očuvanju okoliša. Raspored i teme radionica dostupni su u obrascu za prijavu na našoj web stranici www.muzza.hr. Maksimalan broj sudionika je 12 po radionici, a sudjelovanje je moguće isključivo uz prethodnu prijavu putem obrasca na web stranici.

Od 31. kolovoza do 2. rujna, od 10 do 12 sati, radionice će se održavati i u Knjižnici Silvije Strahimira Kranjčevića, u Zapoljskoj ulici 1, u Zagrebu. Program je namijenjen predškolcima i učenicima nižih razreda osnovne škole, koji će kroz igru i istraživanje upoznati osnove astronomije, prirodnih znanosti i održivog razvoja. Maksimalan broj sudionika je 15 po radionici, a za sudjelovanje je potrebna prethodna prijava putem obrasca na web stranici www.muzza.hr.

Pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže i zajedno s nama zarone u uzbudljiv svijet znanosti, tehnologije i inženjerstva te otkriju koliko učenje može biti zabavno!

Aktivnosti provodimo u sklopu projekta MUZZA STEM akademija - STEMA. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda +. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske Komisije. Ni Europska unija niti Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.