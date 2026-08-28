Diploma na engleskom, karijera u cijelom svijetu: novi studij u Rijeci cilja na globalno tržište rada

Pomorski fakultet u Rijeci od iduće godine nudi studij na engleskom jeziku koji spaja umjetnu inteligenciju, velike podatke i pomorsku logistiku.

Logistika više nije samo organizacija prijevoza robe od jedne do druge točke. Suvremeni opskrbni lanci sve se više oslanjaju na analizu podataka, digitalne alate, automatizaciju, upravljanje rizicima i održivije poslovne prakse. Na te promjene odgovara novi sveučilišni diplomski studij Sustainable Maritime Logistics and Management, koji Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci planira izvoditi na engleskom jeziku.

Studij za međunarodno tržište rada

Studij će trajati dvije godine, odnosno četiri semestra, tijekom kojih će studenti ostvariti ukupno 120 ECTS bodova. Nastava će se izvoditi uživo u Rijeci i u cijelosti na engleskom jeziku, čime se program dodatno usmjerava prema međunarodnom akademskom i poslovnom okruženju.

Izvođenje nastave na engleskom jeziku trebalo bi olakšati uključivanje stranih studenata, ali i pripremiti domaće studente za rad u međunarodnim kompanijama. Pomorska logistika izrazito je globalna djelatnost u kojoj se svakodnevno surađuje s lukama, prijevoznicima, dobavljačima i klijentima iz različitih zemalja.

Od zelene logistike do umjetne inteligencije

Program kombinira tehnička, ekonomska, menadžerska i digitalna znanja. Studenti će se baviti upravljanjem lancima opskrbe, prometno-logističkim mrežama, zelenom logistikom, pomorskom industrijom, međunarodnom trgovinom te primjenom kvantitativnih metoda u poslovnom odlučivanju.

Posebno se izdvajaju kolegiji usmjereni na tehnologije koje sve snažnije mijenjaju industriju, poput analize velikih podataka, umjetne inteligencije, simulacije logističkih sustava, informacijskih sustava lučkih zajednica i proširene stvarnosti.

Na kolegiju Application of AI in Logistics studenti će se upoznati s mogućnostima primjene umjetne inteligencije u predviđanju potražnje, optimizaciji prijevoza i donošenju poslovnih odluka. Istodobno će na kolegijima poput Green Logistics i Sustainable Maritime Transport analizirati načine smanjenja emisija, učinkovitijeg korištenja resursa i primjene održivih poslovnih modela.

Studij će trajati dvije godine | Foto: Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Praksa neće biti tek dodatak studiju

Važan dio programa bit će obvezna stručna praksa, kroz koju će studenti moći primijeniti znanja stečena na predavanjima, vježbama i simulacijama u stvarnom poslovnom okruženju. Program uključuje i rad na studijama slučaja, projektnim zadacima te rješavanju konkretnih izazova iz područja prometa i logistike. Suradnja s lukama, brodarskim kompanijama, logističkim operatorima i drugim organizacijama iz sektora studentima će omogućiti bolji uvid u potrebe tržišta rada i poslovne procese u praksi. Na taj će način tijekom studija moći steći iskustvo koje će im koristiti pri zapošljavanju i daljnjem profesionalnom razvoju.

Tko može upisati studij?

Studij je namijenjen osobama koje su završile prijediplomski studij iz područja logistike, pomorstva, prometa ili srodnih tehničkih i društvenih disciplina. Mogu ga upisati i osobe s drugih odgovarajućih studija, uz mogućnost dodatnih razlikovnih obveza, ovisno o prethodnom obrazovanju.

Gdje se diplomanti mogu zaposliti?

Po završetku studija diplomanti će biti pripremljeni za rad u brodarskim i logističkim kompanijama, lukama, špediterskim poduzećima te drugim organizacijama povezanima s prometom i logistikom. Znanja stečena tijekom studija moći će primjenjivati u organizaciji prijevoza, upravljanju logističkim procesima te poslovanju u međunarodnom okruženju. Budući da logistika ima važnu ulogu u brojnim gospodarskim djelatnostima, mogućnosti zapošljavanja neće biti ograničene samo na pomorski sektor.

Rijeka kao hrvatsko lučko i prometno središte | Foto: Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Zašto baš Rijeka?

Rijeka je jedno od najvažnijih hrvatskih lučkih i prometnih središta te grad snažno povezan s pomorstvom, prometom i međunarodnom trgovinom. Upravo zato studentima pruža neposredno okruženje u kojem mogu pratiti stvarne logističke procese i bolje razumjeti povezanost pomorskog, željezničkog i cestovnog prometa.

Razvoj luke, prometne infrastrukture i intermodalnih veza dodatno povećava važnost stručnjaka koji razumiju logistiku, tehnologiju, održivost i poslovno upravljanje. Novi studij tako se prirodno nadovezuje na gospodarski i pomorsko-prometni identitet Rijeke te na potrebe sektora koji prolazi kroz intenzivnu digitalnu i zelenu tranziciju.