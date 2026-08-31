Studiranje koje vodi puno dalje od fakultetske učionice

Studentski dani puno su više od slušanja predavanja i dobivanja diplome. Dokaz tome su razmjene kroz koje studenti stvaraju doživotne uspomene.

Što ako studentske dane, osim predavanja i ispita, obilježe i putovanja, nova prijateljstva, rad u međunarodnim ekipama i iskustva u drugim europskim gradovima? Studiranje danas može izgledati upravo tako.

Studentima Sveučilišta u Zadru sve se više otvaraju mogućnosti da dio svog obrazovanja i studentskog iskustva provedu izvan Hrvatske, upoznaju kolege iz drugih zemalja, sudjeluju u međunarodnim projektima i vide kako izgleda život na sveučilištima diljem Europe. Tome pridonosi sudjelovanje Sveučilišta u Zadru u EU-CONEXUS-u, europskoj sveučilišnoj alijansi koja povezuje devet sveučilišta iz različitih država.

Za studenta to u praksi može značiti puno više od obične razmjene. To je prilika da na neko vrijeme promijeni sredinu, živi u drugom gradu, upozna novu kulturu, svakodnevno koristi strani jezik i upozna ljude s kojima možda nikada ne bi imao priliku susresti se u svom uobičajenom okruženju.

A kada se na jednom mjestu nađu studenti iz različitih zemalja, nastaje i posebno studentsko iskustvo. Zajednički projekti, učenje, istraživanje, druženja i putovanja često postaju jednako važan dio studiranja kao i ono što se uči na predavanjima. Netko pritom prvi put živi sam u drugoj državi, netko otkrije novo područje koje ga zanima, a netko jednostavno stekne prijatelje s kojima će ostati u kontaktu i nakon fakulteta.

Jedan od konkretnih primjera takve europske suradnje je združeni studij Biotehnologija mora, u kojem sudjeluje i Sveučilište u Zadru. Program povezuje više europskih sveučilišta, a studenti tijekom obrazovanja mijenjaju akademska okruženja i države te imaju priliku učiti i istraživati u različitim sredinama. U srpnju je program dobio i novu europsku oznaku kvalitete Joint European Degree Label, među prvim programima razvijenima unutar europskih sveučilišnih alijansi kojima je oznaka dodijeljena.

U takvim projektima posebno je zanimljivo to što Zadar nije samo mjesto iz kojeg studenti odlaze. On postaje i mjesto u koje dolaze studenti i nastavnici iz drugih dijelova Europe. Zadarski studenti tako mogu upoznati međunarodno društvo i bez odlaska iz Hrvatske, dok njihovi kolege iz drugih zemalja upoznaju Zadar, Sveučilište i život na hrvatskoj obali.

Suradnja donosi i mogućnost rada s istraživačima, uključivanja u međunarodne projekte te upoznavanja suvremenih laboratorija i istraživačke opreme. Za studente zainteresirane za znanost, tehnologiju, more, okoliš ili druge srodne teme to može biti prilika da ono što uče na predavanjima vide i u stvarnom istraživačkom radu.

EU-CONEXUS pritom je usmjeren na pitanja važna za budućnost obalnih područja - od zaštite mora i okoliša do tehnologije, održivosti i razvoja gospodarstva. U alijansi sudjeluju sveučilišta iz Francuske, Španjolske, Grčke, Hrvatske, Rumunjske, Litve, Njemačke, Irske i Cipra.

Sve to pokazuje da studentski život može biti puno širi od mjesta u kojem se nalazi fakultet. Može uključivati vlak za drugi grad, avion za novu državu, prvo samostalno iskustvo života u inozemstvu, ekipu s pet različitih jezika za istim stolom ili istraživanje u laboratoriju u kojem nikada prije nisi bio.

Na kraju, upravo takva iskustva često ostanu među najljepšim dijelovima studentskih godina. Diploma je važna, ali godine provedene na fakultetu mogu biti i vrijeme za upoznavanje svijeta, novih ljudi i - možda najvažnije - samoga sebe.