Ljeto uz STEM Akademiju: Nove generacije mladih inovatora

STEM Akademija: nove generacije obilježila je ljetne mjesece brojnim gostovanjima. Posjetitelji su kroz radionice zakoračili u svijet budućnosti.

Ovi ljetni praznici, uz zasluženi odmor, bili su u znaku znanosti i tehnologije. U sklopu projekta STEM Akademija: nove generacije održane su brojne aktivnosti diljem tri županije - od lokalnih ljetnih knjižnica do dječjeg festivala u Krapini. Tako se STEM Akademija našla u prostorima knjižnica u Karlovcu, Sisku, Zaprešiću te Sesvetama.

Aktivnosti STEM Akademije privukle su radoznale posjetitelje koji su kroz igru zakoračili u svijet budućnosti. Najveći interes izazvale su radionice posvećene umjetnoj inteligenciji (AI), gdje su se djeca mogla okušati u razlikovanju slika generiranih AI-em od pravih fotografija. Preispitivanjem granica između stvarnog i virtualnog, razvijali su logičko razmišljanje te otvarali vrlo važnu raspravu o odgovornom korištenju tehnologije.

Sudionici su imali priliku upoznati se i s pametnim gradovima budućnosti te istražiti inovativna rješenja svakodnevnih problema diljem svijeta. Mali inovatori zatim su i sami zasukali rukave te osmislili vlastite prijedloge za unapređenje svog okruženja.

Uspjeh na ljetnim manifestacijama još je jednom pokazao koliko je praktičan i zabavan pristup učenju važan za razvoj novih generacija. HUKI najavljuje da djecu i mlade u nadolazećem jesenskom razdoblju očekuje još mnogo uzbudljivih radionica i događanja.

Više informacija o projektu i budućim aktivnostima možete pronaći na mrežnoj stranici STEM Akadamije.

Projekt STEM Akademija: Nove generacije sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, a provodi se s ciljem popularizacije STEM područja među djecom i mladima te razvoja digitalnih i kreativnih kompetencija.

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