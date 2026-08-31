Što je to savjetodavni sajam i kako ga prepoznati prije nego što odete?

Želiš studirati u inozemstvu, ali ne možeš pronaći odgovore na svoja pitanja? Na ovom sajmu napokon ćeš ih dobiti.

Savjetodavni sajam za studiranje u inozemstvu događaj je koji organiziraju iskusne obrazovne savjetodavne agencije, a ne samo sveučilišta. Okuplja predstavnike sveučilišta i savjetnike koji pružaju personalizirano savjetovanje o upisima, stipendijama i prijavama, najčešće uz raspored radionica i prezentacija te podršku koja se nastavlja i nakon završetka događaja.

Svake godine učenici i studenti posjećuju obrazovne sajmove nadajući se da će pronaći pravi put za studiranje u inozemstvu. No, nisu svi sajmovi jednako vrijedni. Neki su jednostavno prezentacije sveučilišta ili srednjih škola. Drugi su savjetodavni sajmovi, posebno osmišljeni kako bi učenike i studente vodili kroz cijeli proces studiranja u inozemstvu, a ne samo kako bi ih upoznali s popisom sveučilišta ili srednjih škola.

Mnogi učenici i studenti napuste obrazovne sajmove s hrpom brošura, bez stvarnog sljedećeg koraka, jasnijeg smjera ili plana za svoju akademsku budućnost. No, jesu li svi obrazovni sajmovi isti? Evo kako prepoznati razliku i kako unaprijed saznati je li neki sajam doista vrijedan vašeg vremena.

Evo što ih razlikuje i zašto je to važno ako ozbiljno razmišljate o studiranju u inozemstvu.

Što neki sajam zapravo čini savjetodavnim sajmom?

Jednostavno rečeno, savjetodavni sajam organizira agencija za studiranje u inozemstvu, a ne sama sveučilišta ili tvrtka za organizaciju događanja koja za taj dan iznajmljuje prostor izlagačima. Možda zvuči kao mala razlika, ali ona poprilično mijenja kome je događaj zapravo namijenjen.

Na tipičnom sajmu sveučilišta plaćaju prostor za svoj štand, a njihov je cilj, sasvim razumljivo, dobiti što više prijava. U tome nema ništa loše, ali to znači da je savjet koji dobijete oblikovan prema onome što je dobro za njih.

Na savjetodavnom sajmu organizator nije dodatno plaćen ako vas usmjeri prema jednom sveučilištu umjesto prema drugom, a svaka partnerska institucija obično je već provjerena s obzirom na uvjete upisa, pouzdanost stipendija i kvalitetu programa. Zato savjeti obično djeluju nešto iskrenije, čak i kada to znači da vam netko kaže kako određeno sveučilište s popisa izlagača vjerojatno nije najbolja opcija za vas.

To je zapravo cijela poanta. Sve ostalo u nastavku proizlazi iz toga.

Nekoliko načina kako provjeriti

1. Potražite savjetnike, a ne samo predstavnike sveučilišta.

​Na standardnom sajmu uglavnom ćete razgovarati s marketinškim djelatnicima ili službenicima za upise koji ponavljaju ono što već piše u brošuri. Na savjetodavnom sajmu pronaći ćete i neovisne savjetnike koji s vama mogu razgovarati na temelju vaših ocjena, budžeta i ciljeva, a ne samo promovirati sveučilište ispred čijeg se štanda nalaze.

Sajam vrijedan vašeg vremena trebao bi imati štand na kojem vam savjetnik u jednom razgovoru može reći ispunjavate li uvjete za određenu stipendiju, kakve su vaše realne šanse za upis i koje ćete dokumente zapravo trebati. Upravo to razlikuje stvarnu vrijednost od hrpe papira.

2. Provjerite postoji li stvarni program događanja.

Sajmovi koji su usmjereni na stvarno savjetovanje obično uz izložbeni dio imaju radionice ili kratke prezentacije o stipendijama, vizama, rokovima za prijavu i sličnim temama. Ako sve što možete pronaći jest popis izlagača i ništa drugo, vjerojatno se radi samo o prezentacijskom sajmu.

To je lako provjeriti prije nego što uopće izađete iz kuće jer većina događanja svoj program objavljuje na internetu. Detaljan i promišljeno osmišljen program jedan je od pouzdanijih znakova da gledate sajam koji je usmjeren na savjetovanje, a ne samo prostor pun štandova.

3. Pitajte što se događa nakon završetka sajma.

Prezentacijski sajam praktički završava u trenutku kada izađete iz prostora. Savjetodavni sajam, s druge strane, trebao bi djelovati kao početak nečega, pomoć pri prijavi, pomoć s dokumentima, možda pomoć oko vize kasnije, sve do samog upisa.

Dobar način da to provjerite jest da jednostavno pitate nekoga na štandu kako izgleda podrška ako odlučite podnijeti prijavu. Obično ćete već nakon jedne ili dvije rečenice znati radi li se o stvarnoj ponudi ili samo o frazi.

Zašto je sve ovo važno?

Odabir prave vrste sajma može uistinu promijeniti koliko će vam taj dan biti koristan. Savjetodavni sajam trebao bi vam ostaviti nešto konkretno, koja su sveučilišta prikladna za vas, za koje biste stipendije mogli ispunjavati uvjete i koji su vaši stvarni sljedeći koraci, umjesto hrpe brošura koje ćete kasnije sami morati proučavati.

Tražite savjetodavni sajam u Hrvatskoj?

World Education Fair je savjetodavni sajam obrazovanja u inozemstvu koji organizira IntegralEdu, agencija s više od 30 godina iskustva u obrazovnom savjetovanju. Sajam okuplja vodeća sveučilišta i obrazovne institucije iz Hrvatske i inozemstva te pruža priliku za individualno savjetovanje o studiranju, stipendijama, financiranju studija, profesionalnoj orijentaciji i mogućnostima obrazovanja u inozemstvu.

Osim razgovora s predstavnicima sveučilišta, srednjih škola, internata, jezičnih škola i drugih obrazovnih institucija, posjetitelji mogu sudjelovati na radionicama, prezentacijama, panelima i Q&A sesijama posvećenima temama važnima za obrazovanje i razvoj karijere.

World Education Fair namijenjen je učenicima, studentima i roditeljima koji žele dobiti konkretne informacije i stručne smjernice za donošenje odluke o školovanju ili studiranju u inozemstvu.

World Education Fair 2026

Zagreb, 10. listopada 2026.

Vrijeme: 10:00 do 16:00 sati

Mjesto: Hotel International, Miramarska cesta 24, Zagreb

Sudjelovanje: besplatno uz obaveznu registraciju

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