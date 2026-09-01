Willem C. Vis moot iz međunarodne trgovačke arbitraže - početni sastanak

Pravni fakultet traži studente za tim koji se natječe u području međunarodne trgovačke arbitraže. Sastanak je 15. rujna, a prijaviti se može i mailom.

Willem C. Vis Moot iz međunarodne trgovačke arbitraže - poziv studenticama i studentima za pridruživanje timu.

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu poziva studentice i studente da se pridruže timu koji će se akademske godine 2026./2027. natjecati na Willem C. Vis Moot-u iz međunarodne trgovačke arbitraže.

Willem C. Vis jedno je od najuglednijih moot natjecanja koje okuplja oko 400 timova iz cijeloga svijeta. Zagrebački timovi do sada su ostvarili brojne uspjehe i osvojili niz nagrada.

Pripreme za natjecanje započet će početkom listopada 2026. godine i trajat će neprekidno do kraja ožujka 2027. godine.

Sastanak na kojem će se razgovarati o sastavljanju ovogodišnjeg tima održat će se u utorak, 15. rujna 2026., u 9 sati, na adresi Trg Republike Hrvatske 3, Dvorana III.

Studenticama i studentima zainteresiranima za sudjelovanje preporučuje se dolazak na sastanak. Oni koji su iz opravdanih razloga spriječeni doći, a željeli bi sudjelovati u natjecanju, mogu se javiti na neku od sljedećih e-mail adresa:

[email protected]

[email protected]

[email protected]