Willem C. Vis moot iz međunarodne trgovačke arbitraže - početni sastanak

Willem C. Vis Moot iz međunarodne trgovačke arbitraže - poziv studenticama i studentima za pridruživanje timu.
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu poziva studentice i studente da se pridruže timu koji će se akademske godine 2026./2027. natjecati na Willem C. Vis Moot-u iz međunarodne trgovačke arbitraže.
Willem C. Vis jedno je od najuglednijih moot natjecanja koje okuplja oko 400 timova iz cijeloga svijeta. Zagrebački timovi do sada su ostvarili brojne uspjehe i osvojili niz nagrada.
Pripreme za natjecanje započet će početkom listopada 2026. godine i trajat će neprekidno do kraja ožujka 2027. godine.
Sastanak na kojem će se razgovarati o sastavljanju ovogodišnjeg tima održat će se u utorak, 15. rujna 2026., u 9 sati, na adresi Trg Republike Hrvatske 3, Dvorana III.
Studenticama i studentima zainteresiranima za sudjelovanje preporučuje se dolazak na sastanak. Oni koji su iz opravdanih razloga spriječeni doći, a željeli bi sudjelovati u natjecanju, mogu se javiti na neku od sljedećih e-mail adresa:
[email protected]
[email protected]
[email protected]