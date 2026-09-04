Dođite u Satiričko kazalište Kerempuh: Iskoristite svoju kulturnu iskaznicu na ulaznice

Vrijeme je za nove početke: Što ćeš učiniti ove godine sa svojim džeparcem?
Kreće nova školska godina, a s time i nove odluke. Znaš li kako ćeš trošiti džeparac ove godine?
10:48 1 d 03.09.2026
04. rujan 2026.
18-godišnjaci sada mogu gledati predstave u Kerempuhu i platiti ulaznice Kulturnom iskaznicom, na blagajni kazališta ili online.
Dođite u Satiričko kazalište Kerempuh i svoje ulaznice plati - Kulturnom iskaznicom. Kooltura, Kulturna iskaznica je sustav Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske koji je uveden radi veće dostupnosti kulture i umjetnosti, stvaranja kulturnih navika poticanjem sudjelovanja mladih u kulturnim događanjima. Dostupna je za sve mlade koji u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2026. godine navrše 18 godina.
Satiričko kazalište Kerempuh prvo je među hrvatskim kazalištima koje je prepoznalo važnost uključivanja mladih u kulturni život kroz ovaj program. Dovoljno je samo da svoju kulturnu iskaznicu, bila u fizičkom obliku ili u mobilnoj aplikaciji, 18-godišnjaci predoče na blagajni kazališta i odaberu predstavu po svom izboru. Ulaznice je moguće kupiti i online preko Kerempuhove web-stranice.
Vrijeme je za nove početke: Što ćeš učiniti ove godine sa svojim džeparcem?
Kreće nova školska godina, a s time i nove odluke. Znaš li kako ćeš trošiti džeparac ove godine?
10:48 1 d 03.09.2026
Kako izgleda život nakon diplome? Pronašli smo faks koji omogućuje karijeru otpornu na promjene
Studij mehatronike otvorio mu je vrata u industriju odmah nakon diplome. Bivši student nam je otkrio kako izgleda prijelaz iz faksa u struku.
12:31 2 d 02.09.2026
Tvoja tema, tvoja pozornica: Otvorene prijave za izlagače na srednja.hr konferenciji
Portal srednja.hr ove godine slavi 15. rođendan! Proslavit ćemo ga zajedno uz cjelodnevni program ispunjen panelima, predavanjima, hranom i druženjem.
11:32 2 d 02.09.2026
Dodjeljuje se Zlatna kreda: Prijavite nastavnika, profesora, učenika ili studenta godine za nagradu
U svakoj školi i na svakom fakultetu postoje ljudi koji obrazovanje čine boljim. Zlatna kreda odaje im priznanje kroz četiri nagrade za njihov rad.
16:37 4 d 31.08.2026
Kreće nova školska godina: Iskoristite akciju i pretplatite se na srednja.hr
Ove godine stavite obrazovanje u fokus i pretplatite se na srednja.hr. Pretplatite se sad i godišnju pretplatu dobivate za 59€.
09:39 3 d 01.09.2026
Otvorene prijave za rad u Pravnoj klinici Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Studenti prava mogu do 24. rujna prijaviti se za rad u Pravnoj klinici, gdje kroz stvarne slučajeve stječu iskustvo i ECTS bodove.
07:00 10 h 04.09.2026
Willem C. Vis moot iz međunarodne trgovačke arbitraže - početni sastanak
Pravni fakultet traži studente za tim koji se natječe u području međunarodne trgovačke arbitraže. Sastanak je 15. rujna, a prijaviti se može i mailom.
07:00 3 d 01.09.2026
Što je to savjetodavni sajam i kako ga prepoznati prije nego što odete?
Želiš studirati u inozemstvu, ali ne možeš pronaći odgovore na svoja pitanja? Na ovom sajmu napokon ćeš ih dobiti.
07:10 4 d 31.08.2026
Ljeto uz STEM Akademiju: Nove generacije mladih inovatora
STEM Akademija: nove generacije obilježila je ljetne mjesece brojnim gostovanjima. Posjetitelji su kroz radionice zakoračili u svijet budućnosti.
07:05 4 d 31.08.2026
Studiranje koje vodi puno dalje od fakultetske učionice
Studentski dani puno su više od slušanja predavanja i dobivanja diplome. Dokaz tome su razmjene kroz koje studenti stvaraju doživotne uspomene.
07:00 4 d 31.08.2026
Diploma na engleskom, karijera u cijelom svijetu: novi studij u Rijeci cilja na globalno tržište rada
Pomorski fakultet u Rijeci od iduće godine nudi studij na engleskom jeziku koji spaja umjetnu inteligenciju, velike podatke i pomorsku logistiku.
07:00 7 d 28.08.2026
STEM Akademija: nove generacije ponovno u Karlovcu
STEM Akademija stiže u Karlovac, gdje će djeca kroz igru i praktične aktivnosti istraživati umjetnu inteligenciju i tehnologiju.
07:00 11 d 24.08.2026
Zeleno svjetlo za 22 kilometra nove brze ceste: Imat će pet velikih čvorišta i brojne vijadukte
Podravska brza cesta sve je bliže realizaciji, a nova dionica trebala bi znatno rasteretiti postojeću državnu cestu DC2.
15:51 1 h 04.09.2026
Hrvatske ceste na 'zlatnom' otoku rade treći trak do trajekta! Ove kolone konačno odlaze u prošlost
Postojeća infrastruktura nije dovoljna. Za vrijeme najvećeg priljeva prometa dolazi do potpune blokade u rotoru.
15:50 1 h 04.09.2026
Umirovljeni branitelj Nikica bori se protiv otpada u Lici: 'Ne znam koliko imamo vremena'
Umirovljenik Nikica Jelić najstariji je član inicijative 'Gospić je naš dom'. Branitelj, planinar i slikar želi da 'njegova' Lika ostane zelena oaza.
16:31 1 h 04.09.2026
Kako su poslovali fondovi u drugom stupu: Evo kolika je bila dobit u kolovozu
Prinosi OMF-ova su se kretali između 0,05 i 1,21 posto tijekom kolovoza. Isto društvo vodi najuspješniji fond, ali i onaj s najnižim prinosima.
16:23 1 h 04.09.2026