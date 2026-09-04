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Dođite u Satiričko kazalište Kerempuh: Iskoristite svoju kulturnu iskaznicu na ulaznice

srednja.hr

04. rujan 2026.

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Dođite u Satiričko kazalište Kerempuh: Iskoristite svoju kulturnu iskaznicu na ulaznice

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18-godišnjaci sada mogu gledati predstave u Kerempuhu i platiti ulaznice Kulturnom iskaznicom, na blagajni kazališta ili online.

Dođite u Satiričko kazalište Kerempuh i svoje ulaznice plati - Kulturnom iskaznicom. Kooltura, Kulturna iskaznica je sustav Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske koji je uveden radi veće dostupnosti kulture i umjetnosti, stvaranja kulturnih navika poticanjem sudjelovanja mladih u kulturnim događanjima. Dostupna je za sve mlade koji u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2026. godine navrše 18 godina.

Satiričko kazalište Kerempuh prvo je među hrvatskim kazalištima koje je prepoznalo važnost uključivanja mladih u kulturni život kroz ovaj program. Dovoljno je samo da svoju kulturnu iskaznicu, bila u fizičkom obliku ili u mobilnoj aplikaciji, 18-godišnjaci predoče na blagajni kazališta i odaberu predstavu po svom izboru. Ulaznice je moguće kupiti i online preko Kerempuhove web-stranice.

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