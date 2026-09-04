Dođite u Satiričko kazalište Kerempuh: Iskoristite svoju kulturnu iskaznicu na ulaznice

Dođite u Satiričko kazalište Kerempuh i svoje ulaznice plati - Kulturnom iskaznicom. Kooltura, Kulturna iskaznica je sustav Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske koji je uveden radi veće dostupnosti kulture i umjetnosti, stvaranja kulturnih navika poticanjem sudjelovanja mladih u kulturnim događanjima. Dostupna je za sve mlade koji u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2026. godine navrše 18 godina.

Satiričko kazalište Kerempuh prvo je među hrvatskim kazalištima koje je prepoznalo važnost uključivanja mladih u kulturni život kroz ovaj program. Dovoljno je samo da svoju kulturnu iskaznicu, bila u fizičkom obliku ili u mobilnoj aplikaciji, 18-godišnjaci predoče na blagajni kazališta i odaberu predstavu po svom izboru. Ulaznice je moguće kupiti i online preko Kerempuhove web-stranice.