Otvorene prijave za rad u Pravnoj klinici Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

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04. rujan 2026.
Studenti prava mogu do 24. rujna prijaviti se za rad u Pravnoj klinici, gdje kroz stvarne slučajeve stječu iskustvo i ECTS bodove.
Pravna klinika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu poziva studentice i studente pravnog studija da se prijave za rad u Klinici. Prijave su otvorene do 24. rujna 2026., a studentima se kroz rad u Klinici pruža prilika za stjecanje praktičnog iskustva, razvoj profesionalnih vještina i neposredan rad sa strankama.
Studenti prava tijekom studija većinu znanja stječu kroz predavanja i učenje pravnih instituta, no prilika za njihovu primjenu u stvarnim situacijama posebno je vrijedna. Upravo to omogućuje Pravna klinika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u kojoj studenti sudjeluju u radu sa stvarnim pravnim problemima građana.
Za rad u Pravnoj klinici mogu se prijaviti studenti koji su tijekom studija uspješno savladali jedan ili više nastavnih predmeta važnih za rad u pojedinoj kliničkoj grupi. U pravilu se primaju studenti viših godina pravnog studija. Prijave su otvorene do 24. rujna 2026., a zainteresirani studenti mogu se prijaviti putem prijavnog obrasca.
Rad u Pravnoj klinici nije samo još jedna studentska aktivnost. Studentima omogućuje praktično obrazovanje kroz neposredan rad sa strankama i njihovim pravnim problemima. Rješavajući konkretne pravne probleme građana, studenti razvijaju vještine potrebne za budući rad u pravnoj struci, a posebno se potiču timski rad, komunikacija, samostalnost i vlastita inicijativa.
Važan dio rada Klinike je i njegova društvena komponenta. Studenti svojim znanjem pomažu građanima koji se Pravnoj klinici obraćaju za besplatnu pravnu pomoć. Rad Klinike obuhvaća različita pravna područja.
Studenti se, među ostalim, mogu susresti s pitanjima vezanima uz ovrhu, prava tražitelja azila i stranaca, prava žrtava i svjedoka kaznenih djela, prava pacijenata i druga pitanja od važnosti za građane. Na taj način studenti ne razvijaju samo pravno znanje, već upoznaju i širi društveni kontekst u kojem se pravni problemi pojavljuju.
Praksa u Pravnoj klinici traje najmanje jedan semestar, a može trajati i dulje. Studenti koji nakon jednog semestra ispune uvjete propisane kurikulumom Pravne klinike ostvaruju 10 ECTS bodova, a rad u Klinici priznaje im se kao jedan od oblika praktične nastave na petoj godini studija.
Studenti koji nastave svoj angažman mogu preuzeti i mentorske funkcije te sudjelovati u vodstvu kliničkih grupa, a mogu se uključiti i u pisanje članaka za blog i bilten Pravne klinike Pro bono.
Za sve koji još nisu sigurni kako izgleda rad u Klinici, tijekom sljedeća dva tjedna održavaju se otvoreni dani Pravne klinike. Zainteresirani studenti imat će priliku upoznati se s radom Klinike, vidjeti kako izgleda svakodnevni rad studenata i dobiti odgovore na pitanja o obavljanju prakse.
Pravna klinika pritom već godinama povezuje studentsko praktično obrazovanje i pružanje besplatne pravne pomoći građanima. Prema podacima Pravnog fakulteta, od osnivanja Klinike u njezinu je radu sudjelovalo više od tisuću studenata, koji su građanima pružili više od 21 tisuće pravnih savjeta.
Studenti zainteresirani za rad u Pravnoj klinici mogu se prijaviti do 24. rujna 2026. Više informacija o radu Pravne klinike dostupno je na njezinoj službenoj web-stranici, a dodatna pitanja mogu se poslati na [email protected].
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