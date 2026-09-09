Planiraš studirati pravo, politologiju ili međunarodne odnose? Ovo iskustvo može ti pomoći

Youth Academy vodi mlade u Bruxelles na petodnevni program o radu europskih institucija. Program kombinira radionice, posjete i simulacije.

Za učenike koje zanimaju politika, pravo, međunarodni odnosi, ekonomija ili javna uprava, odabir fakulteta samo je prvi korak. Jednako je važno već tijekom srednje škole razvijati znanja, vještine i iskustva koja će pomoći pri upisu željenog studija, ali i kasnije tijekom karijere.

Sveučilišta u inozemstvu danas ne gledaju samo ocjene. U prijavnom procesu posebnu pažnju posvećuju aktivnostima koje pokazuju inicijativu, kritičko razmišljanje, interes za društvena pitanja i spremnost na rad u međunarodnom okruženju.

Upravo zato mnogi budući studenti sudjeluju u debatama, projektima građanskog odgoja, simulacijama međunarodnih organizacija i edukativnim programima koji im omogućuju da teorijska znanja povežu sa stvarnim procesima donošenja odluka.

Zašto je važno razumjeti kako nastaju zakoni i javne politike?

Mnogi mladi ljudi svakodnevno slušaju o odlukama koje donose vlade, parlamenti ili institucije Europske unije, ali rijetko imaju priliku vidjeti kako taj proces izgleda u praksi.

Javne politike oblikuju gotovo svaki aspekt našeg života, od obrazovanja i gospodarstva do zaštite okoliša, digitalnih prava i tržišta rada. Razumijevanje načina na koji nastaju zakoni, kako različite institucije surađuju te kako se postižu kompromisi među različitim interesima predstavlja vrijedno znanje za svakoga tko razmišlja o studiju društvenih znanosti.

Osim teorijskog razumijevanja političkih procesa, učenici kroz praktične aktivnosti razvijaju komunikacijske i pregovaračke vještine, uče argumentirati svoje stavove, analizirati složene probleme i surađivati s drugima, što spada pod kompetencije koje se posebno cijene na vodećim europskim i svjetskim sveučilištima.

Iskustva koja se ističu u prijavama za fakultete

Kada pišu motivacijsko pismo ili odlaze na intervju za fakultet, kandidati često trebaju pokazati što su napravili izvan redovne nastave. Sudjelovanje u programima koji uključuju simulacije političkih procesa, rad na prijedlozima javnih politika ili susrete sa stručnjacima iz područja europskih poslova može biti izvrstan dokaz stvarnog interesa za odabrano područje studija.

Takva iskustva ne samo da obogaćuju životopis, već pomažu učenicima da bolje razumiju što ih očekuje na studijima poput međunarodnih odnosa, europskih studija, prava, politologije, ekonomije ili javne uprave.

Bruxelles - europska prijestolnica za učenje iz prve ruke

Jedan od načina stjecanja takvog iskustva jest sudjelovanje u edukativnim programima koji mladima omogućuju neposredan kontakt s institucijama Europske unije. Bruxelles, kao političko središte Europe, pruža jedinstvenu priliku za upoznavanje procesa donošenja odluka upravo tamo gdje se oni odvijaju.

Program Youth Academy 'Od ideje do zakona' osmišljen je kako bi srednjoškolcima i mladim studentima približio funkcioniranje europskih institucija i proces oblikovanja javnih politika. Tijekom pet dana sudionici kroz radionice, predavanja, rasprave i praktične simulacije dobivaju uvid u rad institucija Europske unije te bolje razumiju njihov utjecaj na svakodnevni život građana.

Što će sudionici naučiti?

Program je usmjeren na razumijevanje europske političke arhitekture, procesa donošenja odluka i razvoja javnih politika. Kroz interaktivne aktivnosti polaznici će upoznati ulogu Europskog parlamenta, Europske komisije i drugih ključnih institucija te saznati kako različiti akteri surađuju u stvaranju europskog zakonodavstva.

Poseban naglasak stavljen je na razvoj praktičnih vještina koje su korisne za akademski i profesionalni razvoj:

kritičko promišljanje i analiza javnih politika

javni nastup i argumentacija

timski rad

pregovaranje i postizanje kompromisa

istraživanje i predstavljanje prijedloga rješenja

razumijevanje međunarodnih institucija i procesa odlučivanja

Koje će institucije i lokacije posjetiti?

Tijekom programa sudionici će imati priliku upoznati neke od najvažnijih institucija Europske unije.

Posjetit će Europski parlament i njegovu plenarnu dvoranu, gdje će iz prve ruke saznati kako funkcionira institucija koja predstavlja građane Europske unije.

Program uključuje i upoznavanje rada Europske komisije, uključujući posjet zgradi Berlaymont i Centru za posjetitelje Europske komisije.

Sudionici će također posjetiti Kuću europske povijesti i Parlamentarium, interaktivne centre koji na zanimljiv način prikazuju razvoj europske suradnje, zajedničke vrijednosti i povijesne događaje koji su oblikovali današnju Europu.

Simulacija stvarnog zakonodavnog procesa

Jedan od najzanimljivijih dijelova programa je simulacija trijaloga, odnosno pregovora između europskih institucija koji predstavljaju važan korak u donošenju europskih zakona.

Sudionici će preuzeti uloge predstavnika različitih institucija, razvijati pregovaračke strategije, zastupati određena stajališta i zajednički tražiti kompromisna rješenja. Kroz ovaj proces steći će praktičan uvid u način na koji se donose odluke na europskoj razini te razvijati vještine pregovaranja, suradnje i javnog nastupa.

Vrijednost koja ostaje i nakon putovanja

Osim novih znanja i međunarodnog iskustva, sudionici po završetku programa dobivaju potvrdu o uspješno završenom programu, što može predstavljati vrijedan dodatak životopisu i prijavama za fakultete ili stipendije.

Za učenike koji razmišljaju o studiju u inozemstvu, ovakvo iskustvo može pružiti konkretne primjere za motivacijska pisma i intervjue te pomoći u jasnijem definiranju vlastitih akademskih i profesionalnih interesa.

Youth Academy 'Od ideje do zakona'

Lokacija: Bruxelles, Belgija

Termin: 18. - 23. listopada 2026.

Dob sudionika: 15-18, 18+

Trajanje programa: 5 dana

Broj polaznika: maksimalno 15 sudionika

Jezik programa: engleski (minimalna razina B1)

Smještaj: hotel u blizini Europske četvrti s uključenim doručkom.

Program uključuje nastavne materijale, stručne radionice, simulacije pregovora, posjete europskim institucijama, smještaj, avionsku kartu, transfere te pratitelja putovanja.

Za mlade koji žele bolje razumjeti europsku politiku, istražiti mogućnosti studiranja u području društvenih znanosti i razvijati vještine koje će im koristiti na fakultetu i u budućoj karijeri, ovo predstavlja priliku za učenje izvan učionice.