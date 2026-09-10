Radionice održivog razvoja za osnovnoškolce u knjižnici Ravnice

Udruga MUZZA 14. i 16. rujna organizira dječje radionice o održivom razvoju. Zbog ograničenog broja sudionika, prijave su obavezne.

Udruga MUZZA nastavlja s provedbom edukativnih STEM aktivnosti za djecu te u rujnu organizira radionice posvećene održivom razvoju u knjižnici Ravnice, Radauševa 7 u Zagrebu.

Radionice će se održati 14. rujna i 16. rujna u 11 sati, a namijenjene su učenicima nižih razreda osnovne škole(2. – 4. raz.). Kroz interaktivne i edukativne aktivnosti djeca će na njima prilagođen i zanimljiv način upoznati pojmove i izazove povezane s održivim razvojem te učiti kako svojim svakodnevnim postupcima mogu pridonijeti očuvanju okoliša i odgovornijem odnosu prema prirodi.

Cilj radionica je potaknuti djecu na razmišljanje o važnosti očuvanja okoliša, odgovornom korištenju prirodnih resursa i stvaranju održivije budućnosti, pritom učenje učiniti zabavnim i pristupačnim.

Broj sudionika je ograničen na 20 djece po radionici, a sudjelovanje je moguće uz prethodnu prijavu putem web stranice udruge MUZZA: www.muzza.hr.

Radionice se provode u sklopu aktivnosti udruge MUZZA usmjerenih na popularizaciju STEM područja i razvoj znanja i vještina kod djece i mladih.

Aktivnosti provodimo u sklopu projekta MUZZA STEM akademija – STEMA. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda+. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija niti Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.