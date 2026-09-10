Studenti prava ponovno u utrci za svjetsku titulu: otvorene prijave za Brown Mosten natjecanje

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09:29 1 d 09.09.2026
10. rujan 2026.
Studenti Pravnog fakulteta u Zagrebu ponovno se natječu za plasman na Brown Mosten natjecanje. Informativni sastanak održat će se 29. rujna.
Nakon velikog uspjeha zagrebačkih studentica Mihaele Geber i Tene Đapić, koje su ove godine osvojile međunarodno Brown Mosten International Client Consultation Competition natjecanje, studenti Pravnog fakulteta u Zagrebu ponovno imaju priliku izboriti plasman na svjetsku pozornicu.
Sljedeće međunarodno izdanje natjecanja održat će se od 28. travnja do 1. svibnja 2027. u Victoriji u Kanadi, a tema natjecanja bit će krađa. Na njemu će sudjelovati studentski timovi iz brojnih zemalja svijeta, a Hrvatsku će predstavljati tim koji osvoji nacionalno natjecanje na Pravnom fakultetu u Zagrebu, zakazano za 11. siječnja 2027.
Brown Mosten International Client Consultation Competition posebno je po tome što spaja elemente kliničkog pravnog obrazovanja, praktičnog rada sa strankama i natjecanja u kojemu studenti moraju pokazati svoje pravno znanje, ali i razvijene komunikacijske i profesionalne vještine.
Za razliku od klasičnih moot court natjecanja, studenti ne dobivaju opsežan činjenični i pravni predmet na kojemu rade mjesecima unaprijed. Natjecanje započinje kratkim dopisom tajnice s osnovnim informacijama o stranci i razlogu njezina dolaska. Nakon toga u prostoriju ulazi stranka, a dvoje studenata mora provesti intervju, utvrditi njezine potrebe i probleme te joj pružiti odgovarajući pravni savjet. Svaki tim pritom primjenjuje pravo vlastite države.
Upravo je neposredan rad sa strankom jedna od posebnosti natjecanja. Osim pravnog znanja, ocjenjuju se način ophođenja sa strankom, komunikacija, sposobnost postavljanja pitanja, slušanja i prepoznavanja problema te druge profesionalne vještine. Timove ocjenjuje multidisciplinarni žiri koji čine profesori i pravni praktičari, ali i stručnjaci iz drugih područja, poput psihologije i sociologije.
Na natjecanje se mogu prijaviti svi zainteresirani studenti četvrte i pete godine studija, dok se, uz visoku razinu motivacije, mogu prijaviti i studenti treće godine. Prijave su moguće isključivo u timovima od dvoje studenata.
Za pripremu hrvatskog tima za nacionalni i međunarodni krug natjecanja bit će zadužen dr. sc. Juraj Brozović, hrvatski nacionalni predstavnik u savjetodavnom odboru međunarodnog natjecanja i dugogodišnji mentor zagrebačkih timova. U pripremama će mu pomoći studentica Nikolina Filipović, koja je posljednje dvije godine sudjelovala kao komentor, a prije tri godine bila je i jedna od polufinalistica međunarodnog natjecanja.
Svi studenti zainteresirani za sudjelovanje pozvani su na informativni sastanak koji će se održati 29. rujna 2026. u 11:00 sati u dvorani 6/TRH3. Na sastanku će se predstaviti natjecanje, način prijave, tijek priprema te očekivanja od budućih članova tima.
Više informacija o natjecanju dostupno je na službenoj stranici Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
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