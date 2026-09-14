STEM Akademija u kvartu: Dani Mjesnog odbora Vrbani

Kako bi izgledao kvart budućnosti i što bi ga učinilo pametnijim, održivijim i ugodnijim za život? Upravo će o tim pitanjima sudionici moći razmišljati na radionici 'Pametni gradovi budućnosti' programa STEM Akademija: Nove generacije, koja će se održati u sklopu Dana Mjesnog odbora Vrbani.

Radionica će se održati u subotu, 19. rujna 2026., od 10:00 do 11:00 sati u Mjesnom odboru Vrbani, na adresi Palinovečka ulica kod OŠ Alojzija Stepinca (Vrbani III). Kroz praktičan i kreativan rad sudionici će upoznati osnovne značajke pametnih gradova i načine na koje tehnologija može pomoći u rješavanju svakodnevnih izazova.

Na primjerima poznatih pametnih gradova razgovarat će se o područjima poput prometa, javne rasvjete, zaštite okoliša, sigurnosti i upravljanja otpadom, nakon čega će sudionici osmisliti vlastita inovativna rješenja koja bi mogla unaprijediti njihov kvart, školu, park, igralište ili neki drugi prostor koji svakodnevno koriste. Cilj radionice je pokazati da pametan grad ne čini samo napredna tehnologija, već i dobre ideje koje odgovaraju na stvarne potrebe ljudi. Zajedničko promišljanje i osmišljavanje rješenja pritom potiče kreativnost, logičko razmišljanje i interes za STEM područja.

Radionica je besplatna i otvorena za sve. Projekt STEM Akademija: Nove generacije provodi Hrvatski ured za kreativnost i inovacije (HUKI) s ciljem popularizacije STEM područja među djecom i mladima. Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

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