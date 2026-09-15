STEM Akademija: O umjetnoj inteligenciji u Knjižnici Sesvete

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15. rujan 2026.
Djeca će u Knjižnici Sesvete kroz besplatnu radionicu imati priliku učiti o umjetnoj inteligenciji. Radionica je otvorena za sudjelovanje.
STEM Akademija: Nove generacije 23. rujna gostuje u Knjižnici Sesvete s besplatnom radionicom o odgovornom korištenju umjetne inteligencije koja potiče kritičko razmišljanje, digitalnu pismenost i kreativnost.
Umjetna inteligencija sve je prisutnija u svakodnevnom životu, zbog čega je važno od najranije dobi razvijati kritički odnos prema digitalnim sadržajima i razumijevanje odgovornog korištenja novih tehnologija. Upravo će se tim temama baviti nova radionica programa STEM Akademija: Nove generacije u Knjižnici Sesvete.
Radionica će se održati u srijedu, 23. rujna 2026., od 13:00 do 14:30 sati.
Mjesto: Knjižnica Sesvete, Trg D. Domjanića 6, Sesvete
Kroz interaktivne igre, razgovor i kreativne zadatke djeca će istraživati mogućnosti umjetne inteligencije te učiti kako tehnologiju koristiti odgovorno i promišljeno. Okušat će se u razlikovanju stvarnih fotografija od AI-generiranih slika, razgovarati o tome zašto je važno provjeravati digitalne sadržaje te osmisliti vlastitog robota koji bi mogao pomagati ljudima u svakodnevnom životu.
Aktivnosti su usmjerene na razvoj kritičkog razmišljanja, digitalne pismenosti, kreativnosti i sposobnosti rješavanja problema, uz poticanje znatiželje i interesa za STEM područja.
Radionica je besplatna i otvorena za sudjelovanje.
Projekt STEM Akademija: Nove generacije provodi Hrvatski ured za kreativnost i inovacije (HUKI) s ciljem popularizacije STEM područja među djecom i mladima. Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Sufinancirano sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih. Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena u ovom članku isključiva su odgovornost Hrvatskog ureda za kreativnost i inovacije i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.
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