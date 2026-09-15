STEM Akademija: O umjetnoj inteligenciji u Knjižnici Sesvete

Djeca će u Knjižnici Sesvete kroz besplatnu radionicu imati priliku učiti o umjetnoj inteligenciji. Radionica je otvorena za sudjelovanje.

STEM Akademija: Nove generacije 23. rujna gostuje u Knjižnici Sesvete s besplatnom radionicom o odgovornom korištenju umjetne inteligencije koja potiče kritičko razmišljanje, digitalnu pismenost i kreativnost.

Umjetna inteligencija sve je prisutnija u svakodnevnom životu, zbog čega je važno od najranije dobi razvijati kritički odnos prema digitalnim sadržajima i razumijevanje odgovornog korištenja novih tehnologija. Upravo će se tim temama baviti nova radionica programa STEM Akademija: Nove generacije u Knjižnici Sesvete.

Radionica će se održati u srijedu, 23. rujna 2026., od 13:00 do 14:30 sati.

Mjesto: Knjižnica Sesvete, Trg D. Domjanića 6, Sesvete

Kroz interaktivne igre, razgovor i kreativne zadatke djeca će istraživati mogućnosti umjetne inteligencije te učiti kako tehnologiju koristiti odgovorno i promišljeno. Okušat će se u razlikovanju stvarnih fotografija od AI-generiranih slika, razgovarati o tome zašto je važno provjeravati digitalne sadržaje te osmisliti vlastitog robota koji bi mogao pomagati ljudima u svakodnevnom životu.

Aktivnosti su usmjerene na razvoj kritičkog razmišljanja, digitalne pismenosti, kreativnosti i sposobnosti rješavanja problema, uz poticanje znatiželje i interesa za STEM područja.

Radionica je besplatna i otvorena za sudjelovanje.

Projekt STEM Akademija: Nove generacije provodi Hrvatski ured za kreativnost i inovacije (HUKI) s ciljem popularizacije STEM područja među djecom i mladima. Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

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