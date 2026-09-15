Kako do prvog ozbiljnog iskustva prije diplome? FER pokreće projekt koji povezuje studente i poslodavce

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15. rujan 2026.
Prvi korak u karijeri ne mora biti tek po završetku fakulteta. FER-ov projekt FERSTEPS ima za cilj omogućiti stjecanje iskustva tijekom studiranja.
Završetak fakulteta i ulazak na tržište rada za mnoge studente znači prvi susret s pitanjima na koja tijekom studija nije uvijek jednostavno pronaći odgovor.
Kako pronaći kvalitetnu stručnu praksu? Što poslodavci očekuju od mladih inženjera? Kako odabrati smjer razvoja karijere? I, kako već tijekom studija steći iskustvo koje će olakšati prvi korak prema zaposlenju?
Upravo je tim pitanjima posvećen projekt 'FERSTEPS - Prvi koraci prema zapošljivosti studenata kroz praksu i vještine', koji je pokrenuo Fakultet elektrotehnike i računarstva. Projekt će se provoditi tri godine, od 24. lipnja 2026. do 24. lipnja 2029., a cilj mu je studentima omogućiti više kvalitetnih prilika za stjecanje praktičnog iskustva, razvoj karijernih kompetencija i povezivanje s poslodavcima i alumni zajednicom.
Jedan od najvažnijih dijelova projekta odnosi se na stručne prakse. Tijekom tri godine planirano je 510 studentskih stručnih praksi kod poslodavaca, a istodobno će FER dodatno širiti mrežu organizacija u kojima studenti mogu obavljati praksu te unapređivati podršku studentima i mentorima tijekom cijelog procesa.
Projekt predviđa i 30 novih sporazuma o suradnji s poslodavcima, čime se želi dodatno povezati akademsko okruženje s industrijom i studentima otvoriti pristup većem broju radnih okruženja u kojima mogu primijeniti znanja stečena na studiju.
Važan dio projekta bit će i sustavna evaluacija stručnih praksi. Planirano je ukupno 15 evaluacija tijekom tri akademske godine, kako bi se iskustva studenata, mentora i drugih uključenih dionika koristila za daljnje unaprjeđenje kvalitete praksi.
FERSTEPS nije usmjeren samo na stručnu praksu. Studentima će tijekom projekta biti dostupne aktivnosti karijernog savjetovanja i razvoja vještina potrebnih za kvalitetniji ulazak na tržište rada.
Planirani su ciklusi radionica usmjerenih na pripremu za tržište rada i određivanje karijernog puta, alati za karijerni razvoj te devet organiziranih posjeta poduzećima, tijekom kojih će studenti imati priliku izravno upoznati radna okruženja, stručnjake i različite mogućnosti razvoja karijere.
Cilj nije studentima samo pomoći pronaći prvi posao, nego im omogućiti da tijekom studija bolje upoznaju vlastite interese i kompetencije, razumiju mogućnosti koje im pruža tržište rada te donose informiranije odluke o svojem profesionalnom razvoju.
Posebno mjesto u projektu ima i FER-ova alumni zajednica. Ideja je iskustvo bivših studenata snažnije povezati s potrebama sadašnjih studenata. Tijekom projekta održat će se tri FERConnect događanja i tri predstavljanja Alumni mentorstva, a aktivnosti će uključivati povezivanje alumna i studenata, praćenje karijera bivših studenata te promociju mogućnosti koje alumni zajednica može pružiti mlađim generacijama. Na taj način studenti neće dobivati samo informacije o tržištu rada, nego će imati priliku učiti i od ljudi koji su prije njih prošli isti put - od FER-ovih predavaonica do različitih profesionalnih i karijernih uloga.
FERSTEPS uključuje i različite aktivnosti usmjerene na povećanje dostupnosti stručnih praksi i drugih oblika razvoja karijere studentima iz podzastupljenih i ranjivih skupina.
Za studente bi rezultat projekta trebao biti vrlo konkretan: više prilika da još tijekom studija upoznaju svijet rada, provjere svoja znanja u stvarnom poslovnom okruženju, razviju kompetencije koje će im trebati nakon diplome i povežu se s ljudima koji im na tom putu mogu pomoći. Jer prvi korak prema karijeri ne počinje nakon završetka studija. Može početi već tijekom njega.
Projekt 'FERSTEPS - Prvi koraci prema zapošljivosti studenata kroz praksu i vještine' (SF.2.4.06.08.0050) provodi Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva u razdoblju od 24. lipnja 2026. do 24. lipnja 2029. godine.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 339.269,04 EUR, a iznos bespovratnih sredstava 332.483,65 EUR.
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