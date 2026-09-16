MUZZA donosi STEM avanturu za djecu: rakete, roboti, autići i istraživanje svemira

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16. rujan 2026.
U Zagrebu se tijekom cijelog rujna održavaju besplatne STEM radionice za djecu. Djeca grade rakete, upravljaju robotima i istražuju znanost kroz igru.
Udruga MUZZA i ovog rujna priprema niz besplatnih STEM aktivnosti za djecu, kroz koje će najmlađi na zabavan i interaktivan način upoznati svijet znanosti, tehnologije, astronomije i održivog razvoja.
Prvo događanje održat će se u subotu, 19. rujna, od 10 do 11 sati u Ulici Brune Bušića, gdje MUZZA organizira javnu STEM manifestaciju namijenjenu djeci. Posjetitelji će imati priliku sudjelovati u različitim praktičnim aktivnostima i pritom učiti kroz igru. Djeca će moći izraditi vlastite rakete od papira, upravljati robotima te se utrkivati autićima pokretanima zrakom. Aktivnosti su osmišljene tako da potaknu dječju znatiželju, kreativnost i interes za znanost.
STEM druženja nastavljaju se i sljedećeg tjedna. 21., 24. i 25. rujna od 15:30 do 17:30 sati udruga MUZZA održat će radionice održivog razvoja i astronomije u knjižnici Voltino. Radionice su namijenjene predškolcima i učenicima nižih razreda osnovne škole, a kroz praktične pokuse, istraživanje i igru djeca će upoznavati teme povezane s očuvanjem okoliša, našim planetom i svemirom.
Za najmlađe su pripremljene i STEM radionice u knjižnici Augusta Cesarca, Ulica Pavla Šubića 40/2. Radionice za predškolce održat će se 22. i 25. rujna od 10 do 11 sati, a djeca će kroz njima prilagođene aktivnosti imati priliku napraviti prve korake u svijetu STEM-a.
Cilj svih aktivnosti je djeci približiti znanost na jednostavan, zabavan i njima razumljiv način te pokazati da učenje ne mora biti samo sjedenje u učionici. Kroz pokuse, kreativne zadatke i praktičan rad djeca postaju mali istraživači, postavljaju pitanja, eksperimentiraju i samostalno dolaze do zaključaka.
Sve aktivnosti dio su programa udruge MUZZA, koja već pet godina provodi STEM aktivnosti za djecu i mlade te nastoji znanost učiniti dostupnom i zanimljivom najmlađima.
Aktivnosti provodimo u sklopu projekta MUZZA STEM akademija – STEMA. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda+. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija niti Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.
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