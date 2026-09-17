Pravni fakultet otvorio dvije obnovljene zgrade: Investicija vrijedna više od 23 milijuna eura

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17. rujan 2026.
Palača u kojoj je nekoć djelovao Ljudevit Gaj ponovno prima studente. Pravni fakultet u Ćirilometodskoj dobio je sedam predavaonica i 58 ureda.
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu svečano je otvorio obnovljene povijesne zgrade u Ćirilometodskoj i Nazorovoj ulici, oštećene u razornom potresu 2020. godine. Cjelovita obnova, ukupne vrijednosti veće od 23 milijuna eura s uključenim pratećim troškovima, trajala je dvije godine, a financirana je sredstvima Fonda solidarnosti Europske unije, Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026. i Državnog proračuna Republike Hrvatske.
Prostore od izuzetnog povijesnog značaja, uvrštene na Listu zaštićenih kulturnih dobara, obišli su i predstavnici Vlade RH i rektorata Sveučilišta u Zagrebu. Prodekanica Pravnog fakulteta prof.dr.sc. Mirela Krešić obratila se u ime dekana prof. dr. sc. Ivana Koprića istaknuvši kako otvaranje novih prostora dolazi uoči nove akademske godine i značajne 250. obljetnice osnutka Fakulteta.
- Fakultet i ova palača gotovo su vršnjaci. Obnova nam je omogućila i da tu povijest upoznamo bolje nego prije. Danas ne slavimo samo obnovljene zidove. Slavimo povratak Fakulteta u prostor koji ponovno može služiti svojoj pravoj svrsi: studentima, nastavi, znanosti i akademskoj zajednici. S nestrpljenjem očekujemo završetak obnove i povratak Pravnog fakulteta u našu glavnu zgradu na Trgu Republike Hrvatske 14. Tek tada će se, nakon godina rada u izvanrednim okolnostima, Pravni fakultet u cijelosti vratiti u svoje povijesne prostore, rekla je prodekanica Krešić.
Prostore u Ćirilometodskoj ulici obišli su predsjednik Vlade Andrej Plenković, ministar graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs, ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek i drugi visoki uzvanici. Premijer Plenković, koji je i sam alumni Fakulteta, naglasio je kako je Fakultet njegova alma mater.
- Posebno sam sretan da smo i ovu zaista prekrasnu, korisnu zgradu dovršili. Ono što nam preostaje je perjanica Fakulteta i Sveučilišta, a to je ona na Trgu Republike Hrvatske 14, time ćemo zaokružiti ovaj veliki proces obnove Pravnog fakulteta u Zagrebu. Siguran sam da ćete se s osmijehom i zadovoljstvom vratiti raditi na vašim katedrama i prenositi vrijedno pravno znanje novim generacijama sljedećeg pravnog naraštaja, poručio je Plenković.
- Kada govorimo o obnovi zgrada iz sustava kojem pripada i ova zgrada, riječ je o 142 projekta vrijedna oko 750 milijuna eura. Kroz taj proces obnovljene su praktički sve institucije visokog obrazovanja u Zagrebu, kao i zgrade Pravnog fakulteta. Zahvaljujući konzervatorima i restauratorima otkriveni su oslici na cijeloj zgradi, za koje se prije potresa nije znalo i danas je ovo doista prekrasna palača na Gornjem gradu. Čestitam svima koji su sudjelovali u obnovi, nastavnom osoblju, profesorima i studentima, koji su određeno vrijeme bili iseljeni iz ove zgrade, a sada su se vratili, izjavio je ministar Branko Bačić.
- Slaviti 250 godina i u to vrijeme imati otvorenje lijepih prostora u kojima se djeluje i radi, upravo je nešto što će biti i prepoznato i kasnije kad se bude govorilo na koji način je upravo obilježena velika obljetnica koju ima Pravni fakultet. Ako mi nešto djelujemo i radimo, a ne služi ljudima, to nije dobar smjer. Ovaj smjer je upravo za naše ljude, u ovom slučaju zaposlenike Pravnog fakulteta i studente Pravnog fakulteta, stvaramo prostore u kojima oni mogu djelovati na siguran način, to je najbolji iskorak koji smo mogli učiniti i to je upravo dobro djelo, istaknuo je rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić.
Prostore u Nazorovoj ulici u kojima će se odvijati nastava pod vodstvom prof. dr. sc. Gordane Berc, predstojnice Studijskog centra socijalnog rada, obišli su ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs te ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić, koji je posebno naglasio kako ovakvi centri izvrsnosti daju zdrave i odgovorne pojedince koji su istinski nositelji ključnih vrijednosti.
- Siguran sam da ćemo već iduće godine u hrvatskom pravu potvrditi socijalne radnike kao respektabilnu struku. Pritom ćemo je graditi na onome čime se oni bave: radu s korisnicima i pružanju podrške. Zato ovo nije samo svečani posjet, nego i preporuka budućim ravnateljima, dekanima i rektorima da ovaj centar prepoznaju kao okosnicu studija socijalnog rada. Vjerujem da će ova suradnja biti u interesu karijera naših studenata i stručnjaka, a posebno u interesu zajednice u kojoj svi zajedno živimo, rekao je Ružić.
Na objema zgradama Fakulteta provedeni su konzervatorsko-restauratorski radovi kojima su sačuvane njihove vrijedne arhitektonske i povijesne značajke.
PROJEKTGRADNJA plus d.o.o. i VALAKON d.o.o. odnosno konzervator ALTA COLOR j. d. o. o. bili su zaduženi za kompleks u Ćirilometodskoj 51, inače nekadašnju palaču u vlasništvu plemićkih obitelji Erdödy i Keglević, u kojoj je boravio i djelovao Ljudevit Gaj. Pravni fakultet imat će ovdje na raspolaganju 7 novih predavaonica i 58 ureda.
Hedom d.o.o. bio je izvođač radova za zgradu u Nazorovoj ulici, a tvrtka DOK-ART d.o.o. obavila je konzervatorski dio radova. Obnovljeno je 10 predavaonica, 25 uredskih prostora, informatička dvorana, čitaonica i kantina. Inače, zgrada u Nazorovoj ulici služila je 1879. kao samostan s kapelicom i gospodarskim zgradama Konvikta sestara reda svete Magdalene, koji je djelovao i kao sirotište.
Ovime je svečano dovršena cjelovita obnova triju zgrada Pravnog fakulteta u Zagrebu koju je inicirala i vodila Uprava Fakulteta pod vodstvom dekana prof. dr. sc. Ivana Koprića. Posebno se ističe doprinos voditelja Službe općih i pomoćnih poslova, g. Davora Baretića, čiji su izniman angažman, odgovornost i predanost doprinijeli uspješnoj realizaciji radova cjelovite obnove.
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