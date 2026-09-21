Umjetna inteligencija za najmlađe u Knjižnici Kustošija

Na radionici u Knjižnici Kustošija djeca će učiti kako odgovorno koristiti umjetnu inteligenciju. Održava se 22. rujna, a sudjelovanje je besplatno.

Kako razlikovati stvarne sadržaje od onih koje je izradila umjetna inteligencija i zašto je važno odgovorno koristiti nove tehnologije? O tim će se pitanjima razgovarati na radionici 'Odgovorno korištenje umjetne inteligencije' programa STEM Akademija: Nove generacije, koja će se održati u Knjižnici Kustošija.

Radionica će se održati u utorak, 22. rujna 2026., od 10:00 do 11:00 sati.

Mjesto: Knjižnica Kustošija, Ilica 312A, Zagreb

Kroz interaktivni razgovor, igru i kreativne zadatke sudionici će se upoznati s umjetnom inteligencijom i njezinom prisutnošću u svakodnevnom životu. Okušat će se u razlikovanju stvarnih fotografija od AI-generiranih slika, razgovarati o odgovornom korištenju tehnologije te kroz kreativni zadatak osmisliti vlastitog robota koji bi mogao pomagati ljudima u svakodnevnom životu.

Aktivnosti su usmjerene na razvoj kritičkog razmišljanja, digitalne pismenosti, kreativnosti i sposobnosti rješavanja problema. Približavanjem složenih tehnoloških tema na jednostavan i dobi prilagođen način potiču se dječja znatiželja i interes za STEM područja već od najranije dobi.

Sudjelovanje u radionici je besplatno.

Projekt STEM Akademija: Nove generacije provodi Hrvatski ured za kreativnost i inovacije (HUKI) s ciljem popularizacije STEM područja među djecom i mladima. Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

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