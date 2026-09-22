5 znakova da biraš studij iz pogrešnih razloga

Roditelji, prijatelji, ocjene ili plaća - tko zapravo bira tvoj fakultet? Otkrij pet čestih zamki i kako pronaći studij koji je stvarno za tebe.

Odabrati fakultet jedna je od najvažnijih odluka koje donosimo u srednjoj školi, u razdoblju kada još nismo sigurni čime se želimo baviti. Zbog toga mnogi svoj studij ne biraju sami prema vlastitim interesima, već pod utjecajem okoline, tuđih očekivanja ili biraju fakultet koji smatraju jednostavnijim i manje zahtjevnim.

1. 'Upisat ću ono što moji roditelji žele da upišem'

Roditelji nam žele sve najbolje, ali njihove želje i očekivanja često nisu u skladu s našim željama i interesima. Često možemo čuti rečenice poput: 'Ti si oduvijek bio/la dobar/a u tome', 'Šteta da ne iskoristiš svoj potencijal', 'To je najbolji izbor' i 'Jednog dana ćeš nam biti zahvalan/a'.

Zbog takvih očekivanja mnogi upisuju studij kako bi usrećili svoje roditelje, te pritom zanemaruju vlastite želje i interese. Iako roditelji imaju dobre namjere, važno je da sami donesete odluku o svojoj budućnosti.

2. 'Svi upisuju taj studij, pa ću i ja'

Svatko se barem jednom našao u situaciji u kojoj je grupa prijatelja imala velik utjecaj na njihove odluke. Pri odabiru fakulteta odluka može biti još teža kada uzmemo u obzir da će se društvo nakon završetka srednje škole razdvojiti, zbog čega se može pojaviti strah od ostanka bez društva.

Mnogima koji još nisu sigurni što žele upisati, najjednostavnija je odluka upisati isti fakultet kao i njihovi prijatelji, čak i ako ih taj studij zapravo ne zanima. Strah od gubitka društva ne bi trebao biti razlog zbog kojeg ćemo odustati od vlastitih želja i upisati studij koji nas ne zanima.

3. 'Upisat ću ono što mi ide'

Misliš da ti dobro ide matematika pa razmišljaš o studiju matematike ili voliš čitati u svoje slobodno vrijeme pa razmišljaš o studiju književnosti. Iako su interesi i sposobnosti važni, činjenica da nam nešto dobro ide ne znači nužno da će nam taj posao odgovarati i kao buduća karijera. Zato moramo razmisliti zanima li nas stvarno određeno područje, ali i možemo li se zamisliti u poslu koji je s njim povezan.

4. 'Upisat ću nešto s čime ću moći dobro zarađivati'

Iako je plaća vrlo važan kriterij pri odabiru karijere, ne bi trebala biti presudan čimbenik. Visoka zarada može biti velika prednost posla ali ako te posao ne zanima, svakodnevne radne obaveze nam mogu predstavljati veliki teret. Važno je pronaći ravnotežu između financijske sigurnosti i posla koji te zaista zanima.

5. 'Imam dobre ocjene u srednjoj školi, pa moram upisati prestižan i zahtjevan fakultet'

Mnogi učenici s odličnim uspjehom u srednjoj školi osjećaju pritisak da se taj uspjeh mora nastaviti i na fakultetu. Mnogi zato odabiru najzahtjevnije studije, često na 'teškim' i 'prestižnim' fakultetima. Pri upisu često osjećaju ponos i zadovoljstvo izborom, no kada se susretnu sa zahtjevnošću područja koje ih zapravo ne zanima, taj osjećaj može postupno nestati.

Odabir manje poznatog ili manje prestižnog fakulteta ili usmjerenja ne znači da nismo dobro iskoristili svoj potencijal. Pravi potencijal se pokazuje pronalaskom područja u kojem možemo razvijati svoje sposobnosti.

Što ako ne znaš što želiš?

Sasvim je normalno ne znati čime se želiš baviti i koji fakultet je najbolji izbor za tebe. Ako se prepoznaješ u navedenim situacijama, možda ti zapravo treba pomoć u boljem razumijevanju vlastitih interesa, sposobnosti i želja.

Umjesto da odluku donosiš pod pritiskom roditelja, prijatelja ili trenutnih trendova, možeš se odlučiti za profesionalnu orijentaciju. Ona ne daje gotove odgovore, već pomaže postaviti prava pitanja, bolje upoznati sebe i pronaći smjer koji odgovara svakom pojedincu. U trenutku kada se donose važne odluke o upisu fakulteta, profesionalna orijentacija može biti ključan alat koji pretvara nesigurnost u jasniji plan.

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