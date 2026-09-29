Zagreb okupio svijet divljih svinja: 129 stručnjaka iz 34 zemlje na 14. međunarodnom simpoziju

Zagreb je početkom rujna postao mjesto susreta svjetskih stručnjaka na 14. Međunarodnom simpoziju o divljim svinjama i drugim svinjama (IWBS).

Zagreb je početkom rujna postao globalno središte istraživanja divljih svinja. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ugostio je 14. Međunarodni simpozij o divljim svinjama i drugim svinjama (IWBS), na kojem se okupilo 129 sudionika iz 34 zemlje i pet kontinenata.

Program je bio podijeljen u četiri velike teme: bolesti (uključujući afričku svinjsku kugu), biologiju i genetiku, ekologiju i ponašanje, te odnose ljudi i divljih životinja. Istraživači su rezultate predstavljali kroz predavanja i postere, a rasprave su otvorile prostor za nove ideje, zajedničke projekte i razmjenu iskustava iz različitih dijelova svijeta.

Posebnu ulogu imali su studenti volonteri Agronomskog fakulteta, koji su pomogli da cijeli događaj teče glatko i profesionalno.

Sljedeći IWBS simpozij održat će se 2028. u Sieni (Italija), a sudjelovati mogu svi zainteresirani za teme vezane uz divlje i domaće svinje.