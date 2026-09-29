Pravni fakultet u Zagrebu okupio je 69 sudionika na konferenciji o poreznom pravu, fiskalnoj politici i doprinosu prof. Hrvoja Arbutine.

Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 21. rujna 2026. održana je Međunarodna porezna konferencija povodom izdanja Liber amicorum prof. Hrvoja Arbutine, posvećena predstavljanju ove posebne publikacije i znanstvenom doprinosu prof. Hrvoja Arbutine razvoju poreznog prava u Hrvatskoj.

Konferencija je okupila 69 sudionika – znanstvenike, nastavnike, istraživače, stručnjake, studente te predstavnike institucija i organizacija povezanih s poreznim pravom iz Hrvatske, Austrije, Italije, Slovenije, Sjeverne Makedonije, Srbije, Češke i Izraela. Cilj skupa bio je potaknuti razmjenu znanja i iskustava te otvoriti prostor za raspravu o aktualnim pitanjima i budućim smjerovima razvoja javnih financija i poreznog prava.

Konferencija okupila 69 sudionika iz osam zemalja

Program konferencije obuhvatio je uvodno predstavljanje knjige, dva pozvana predavanja i četiri tematske sesije. Tijekom konferencije predstavljeno je 16 znanstvenih radova i pet istraživanja poslijediplomanata Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, čime je dodatno istaknuta važnost uključivanja mladih istraživača u međunarodnu znanstvenu suradnju.

Pozvana predavanja održali su prof. Pasquale Pistone i prof. emeritus Yoseph Moses Edrey, ugledni stručnjaci iz područja međunarodnog poreznog prava, javnih financija i fiskalne politike. U prvoj sesiji, održanoj na engleskom jeziku, svoja su istraživanja predstavili međunarodni i domaći stručnjaci, dok su se u nastavku konferencije rasprave usmjerile na različite aktualne teme iz područja poreznog prava i fiskalne politike.

Međunarodni stručnjaci raspravljali o aktualnim pitanjima poreznog prava

Poseban dio programa bio je posvećen radovima studenata poslijediplomskog studija Fiskalni sustav i fiskalna politika, koji su imali priliku predstaviti rezultate svojih istraživanja pred međunarodnom i domaćom akademskom i stručnom zajednicom.

U središtu rasprava bila su pitanja međunarodnog oporezivanja u vremenu brzih promjena globalnog gospodarstva i geopolitičkih okolnosti, kao i šira pitanja fiskalne politike, pojedinih poreznih oblika i poreznopravnih instituta. Program je pritom povezao znanstvena i stručna izlaganja s raspravama i razmjenom iskustava, stvarajući prostor za nova povezivanja i buduće oblike međunarodne suradnje.

Istaknut znanstveni i stručni doprinos prof. Hrvoja Arbutine

Konferencija je bila i prilika za isticanje znanstvenog i stručnog doprinosa prof. Hrvoja Arbutine razvoju poreznog prava u Hrvatskoj, kao i njegova nastavnog i mentorskog rada. U zaključcima konferencije posebno je naglašena važnost daljnjeg istraživanja poreznopravnih instituta i fiskalne politike te međunarodne suradnje znanstvene zajednice i institucija.

Konferenciju su organizirale doc. dr. sc. Irena Klemenčić i izv. prof. dr. sc. Jasna Bogovac s Katedre za financijsko pravo i financijsku znanost Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, uz sudjelovanje međunarodnih članova programskog i organizacijskog odbora. U organizaciji i provedbi konferencije pomoglo je i osam studenata: volontera Pravnog i Poreznog studija.

Održavanje konferencije dodatno je pridonijelo međunarodnoj vidljivosti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i njegovu povezivanju s akademskom i stručnom zajednicom u području financijskog prava, poreznog prava i fiskalne politike.