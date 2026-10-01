MUZZA nastavlja sa STEM radionicama: Djecu i mlade očekuju radionice održivosti, astronomije i STEM-a

Udruga MUZZA tijekom listopada nastavlja s provedbom edukativnih radionica za djecu i mlade, kojima kroz zanimljive i interaktivne aktivnosti približava STEM područja, astronomiju i teme održivog razvoja. Radionice su namijenjene različitim dobnim skupinama, od predškolaraca do srednjoškolaca, a održavat će se u knjižnicama, školama i edukativnim centrima.

Za učenike 4. razreda osnovne škole MUZZA će održati dvije radionice 2. listopada od 10 do 12 sati na temu održivog razvoja u Centru Natura 2000, Kolodvorska ulica 2, u Garešnici. Radionice će djeci približiti važnost očuvanja prirode, bioraznolikosti i odgovornog odnosa prema okolišu kroz istraživanje i praktičan rad. Maksimalan broj sudionika po radionici je 20 sudionika. Za sve radionice je potrebna prethodna prijava, više o prijavi možete saznati na web stranici.

Znanost za sve uzraste

U sklopu programa, 5. i 9. listopada od 10 do 12 sati MUZZA organizira po dvije radionice za predškolarce u knjižnici Dubrava, Dubrava 51a, na temu održivosti. Kroz praktične i njima prilagođene aktivnosti djeca će imati priliku upoznati se s važnosti očuvanja okoliša te razvijati svijest o odgovornom odnosu prema prirodi. Maksimalan broj sudionika po radionici je 20 sudionika.

12.i 13. listopada u knjižnici Augusta Cesarca, Ulica Pavla Šubića 40/2 od 10 do 12 sati održat će se dvije STEM radionice namijenjene predškolarcima. Najmlađi će kroz igru, istraživanje i praktične zadatke imati priliku upoznati različite STEM koncepte na njima pristupačan i zabavan način. Maksimalan broj sudionika po radionici je 20 sudionika.

Ljubitelji svemira također će doći na svoje. 16. listopada od 10 do 11 sati u knjižnici Gajnice, u Meksičkoj ulici 6, održat će se radionica iz područja astronomije, namijenjena učenicima nižih razreda osnovne škole. Djeca će kroz zanimljive aktivnosti istraživati svemir i otkrivati osnovne zakonitosti i pojave povezane s astronomijom. Maksimalan broj sudionika po radionici je 20 sudionika.

Radionice o STEM-u, astronomiji i održivom razvoju

Program se nastavlja u knjižnici Dugave, Ulica sv. Mateja 7, gdje će se 19. i 20. listopada od 10 do 12 sati održati po dvije STEM radionice za predškolarce, dok su 21. i 22. listopada na rasporedu radionice namijenjene učenicima prvog razreda osnovne škole. Cilj je kroz praktične eksperimente, istraživanje i kreativne zadatke potaknuti dječju znatiželju, logičko razmišljanje i interes za znanost i tehnologiju. Maksimalan broj sudionika po radionici je 20 sudionika.

Poseban program MUZZA priprema i za srednjoškolce. 21. listopada, od 17:00 do 18:30 sati, u I. gimnaziji, Avenija Dubrovnik 36, održat će se STEM radionice namijenjene srednjoškolcima. Sudionici će imati priliku STEM područjima pristupiti kroz interaktivne aktivnosti i praktične zadatke prilagođene njihovoj dobi.

Kroz kontinuirano provođenje radionica, udruga MUZZA nastoji djeci i mladima približiti znanost na zanimljiv i pristupačan način te ih potaknuti na istraživanje, postavljanje pitanja i aktivno promišljanje o svijetu koji ih okružuje. Poseban naglasak stavlja se na učenje kroz iskustvo, igru i praktičan rad, kako bi STEM teme postale dio svakodnevnog dječjeg iskustva.

Znanost za male istraživače

Sve aktivnosti provode se u sklopu projekta MUZZA STEM akademija – STEMA, usmjerenog na popularizaciju STEM-a među djecom i mladima te jačanje njihovih znanja i interesa za znanost, tehnologiju, inženjerstvo i matematiku.

Aktivnosti provode se u sklopu projekta MUZZA STEM akademija - STEMA. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda +. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske Komisije. Ni Europska unija niti Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.