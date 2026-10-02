Treća žena na čelu Pravnog fakulteta u Zagrebu u 250 godina: dužnost preuzima Romana Matanovac Vučković

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12:28 3 h 02.10.2026
02. listopad 2026.
Nova uprava Pravnog fakulteta ima velike planove. Modernizacija studija, jača veza s pravosuđem i obnova povijesne zgrade na vrhu su popisa.
'U godini u kojoj ovaj Fakultet slavi četvrt tisućljeća svog postojanja, s ponosom gledamo u prošlost, i okrećemo se budućnosti. Svijet u kojem živimo mijenja se nevjerojatnom brzinom. Razgovaramo danas o izazovima umjetne inteligencije, transformaciji obrazovanja, padu povjerenja u institucije i pravni sustav. Pitamo se što to znači biti čovjek, je li ono što čitamo i vidimo stvarno, kakav će biti svijet u kojem ćemo živjeti za nekoliko godina. Put koji je pred nama je težak, ali naša misija ostaje nepromijenjena: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu nastaviti će obrazovati elitu pravnog i društvenog života ove države, i svojim znanstvenim radom i znanjem davati ključan doprinos razvoju javnih politika. Mi smo institucija koja ima posebnu odgovornost za razvoj i boljitak našeg društva, i tu odgovornost prihvaćamo. Naših 250 godina tradicije daje nam čvrste temelje na kojima ćemo nastaviti graditi budućnost.'
S današnjim danom, prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković stupila je na dužnost dekanice Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i to kao treća žena na čelu Fakulteta u 250 godina njegove povijesti.
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu osnovan je 1776. godine i najstarija je visokoškolska pravna institucija u Hrvatskoj, a s više od pet tisuća studenata jedan je od najvećih fakulteta u zemlji. Središnja je nacionalna institucija za obrazovanje pravnika i stručnjaka u socijalnom radu i politici te javnoj upravi i javnim financijama.
Dekanica će Fakultet voditi s četvero prodekana:
Prof. dr. sc. Aleksandra Maganić stručnjakinja je za parnično procesno pravo. U mandatu nove uprave bit će zadužena je znanost i doktorske studije te za unaprjeđenje suradnje s pravosudnim tijelima.
Izv. prof. dr. sc. Marko Jurić, stručnjak za pravo informacijskih tehnologija i zaštitu osobnih podataka, zadužen je za financije i upravljanje kvalitetom. Uz to preuzima i transfer znanja kroz programe cjeloživotnog obrazovanja, te modernizaciju poslovnih procesa.
Izv. prof. dr. sc. Dora Zgrabljić Rotar, stručnjakinja za međunarodno privatno pravo i trgovačku arbitražu. Godinama vodi jedno od najprestižnijih studentskih natjecanja u simuliranom suđenju iz međunarodne trgovačke arbitraže. U mandatu ove uprave zadužena je za nastavu i studente.
Izv. prof. dr. sc. Lucija Vejmelka, znanstvenica iz područja socijalnog rada, zadužena je za međunarodnu i međusektorsku suradnju, i projekte. Iznimno je uspješna u znanstvenom izdavaštvu i projektima.
Mandat nove uprave traje tri godine, do 30. rujna 2029., a dužnost preuzimaju i predstojnica Studijskog centra socijalnog rada prof. dr. sc. Olja Družić Ljubotina te predstojnik Studijskog centra za javnu upravu i javne financije izv. prof. dr. sc. Mihovil Škarica.
Novo vodstvo u mandat ulazi s programom usmjerenim na modernizaciju studijskih programa i unaprjeđenje cjelokupnog iskustva studiranja, snažnije pozicioniranje Fakulteta u nacionalnom i međunarodnom znanstvenom prostoru te bolju povezanost s pravosuđem, alumnijima i širom zajednicom. Među prioritetima su i obnova povijesne zgrade na Trgu Republike Hrvatske 14, po kojoj je Fakultet prepoznatljiv, te daljnje jačanje suradnje sa Sveučilištem u Zagrebu.
Romana Matanovac Vučković redovita je profesorica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Voditeljica je poslijediplomskog interdisciplinarnog specijalističkog studija Intelektualno vlasništvo na Sveučilištu u Zagrebu, gdje predaje i na Muzičkoj akademiji te Akademiji dramske umjetnosti. Područja djelovanja su joj građansko pravo, pravo intelektualnog vlasništva i europsko privatno pravo.
Napisala je više od 70 znanstvenih radova. Redovito izlaže na znanstvenim i stručnim konferencijama u zemlji i inozemstvu. Specijalizirana je u području intelektualnog vlasništva te je pozvana međunarodna ekspertica koja surađuje s Europskom komisijom, Svjetskom organizacijom za intelektualno vlasništvo, Europskim uredom za intelektualno vlasništvo, Europskim patentnim uredom i brojnim drugim subjektima u privatnom i javnom sektoru. Sudjelovala je u izradi brojnih propisa u zemlji i regiji.
Bila je zamjenica ravnatelja Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, predsjednica Vijeća stručnjaka za autorsko pravo, predsjednica Žalbenih vijeća u području industrijskog vlasništva. Sudjelovala je u pregovorima za pristupanje Europskoj uniji za područje intelektualnog vlasništva, obrazovanja i kulture te je bila predsjednica radnog Odbora u području audiovizualnih politika i medija za vrijeme predsjedanja Hrvatske Europskom unijom. Godinama je posebna savjetnica ministrice kulture i medija. Predsjednica je Hrvatskog glazbenog zavoda kao prva žena u 200 godina njegovog neprekinutog djelovanja.
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