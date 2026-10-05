Prijem brucoša u Zadru: Ne dopustite da vam digitalna komunikacija zamijeni ljudski susret

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12:28 3 d 02.10.2026
05. listopad 2026.
Sveučilište u Zadru dočekalo je novu generaciju brucoša. Starija kolegica pozvala ih je da izađu iz zone komfora, a rektor da razborito koriste AI.
Na Sveučilištu u Zadru dočekana je nova generacija studenata prijediplomskih te integriranih prijediplomskih i diplomskih studija. Studente jednopredmetnih, a zatim i dvopredmetnih studija u Svečanoj dvorani dočekali su rektor Sveučilišta u Zadru prof. dr. sc. Josip Faričić, prorektorica prof. dr. sc. Anita Pavić Pintarić te voditeljica Studentske referade Emilija Matassi Botunac.
Živo je bilo i prije samog ulaska, budući da su na rivi i ispred sveučilišne zgrade studente dočekali njihovi stariji kolege i djelatnici, koji su im na štandovima i uz pomoć brošura predstavili rad Studentske referade, Studentskog savjetovališta, Centra za tjelovježbu i studentski sport te Ureda za međunarodnu suradnju. Također je bio postavljen info-punkt s ciljem informiranja brucoša i pomoći u snalaženju prvoga dana na Sveučilištu u Zadru.
Studentica četvrte godine pedagogije i anglistike Lana Čular novim je kolegama prenijela svoje iskustvo studiranja te ih pozvala da budu otvoreni prema novim iskustvima i upoznavanju kolega sa svih odjela.
- Tijekom studiranja imala sam priliku zakoračiti i izvan onoga što sam u početku zamišljala kao svoj studentski put. Prošlu sam akademsku godinu bila studentska pravobraniteljica, kroz što sam upoznala jednu drugačiju stranu studentskog života - onu u kojoj ne učimo samo iz knjiga i predavanja, nego i kroz komunikaciju, odgovornost, pomaganje drugima i zauzimanje za ono što nam je važno. Nemojte se bojati pitati, upoznavati nove ljude, uključivati se u aktivnosti i prihvaćati prilike koje vam se možda na prvi pogled čine izvan vaše zone komfora. Ponekad upravo iz tih malih koraka nastanu najljepša prijateljstva, iskustva i uspomene. Želim vam da tijekom studiranja ne pronađete samo znanje i akademski uspjeh, nego i ljude uz koje ćete rasti, stvari koje ćete voljeti raditi i trenutke kojih ćete se jednog dana s osmijehom prisjećati – poželjela im je Lana.
Rektor Faričić studente je upoznao s bogatom poviješću akademske tradicije u Zadru, u kojem je visoko školstvo započelo još 1396. godine osnutkom Studium generale. Obnovljeno Sveučilište u Zadru osnovano je 2002. godine, nastavljajući bogatu tradiciju Filozofskoga fakulteta, a obuhvaća 28 sveučilišnih odjela iz različitih područja znanosti.
- Umjetna inteligencija učinila je još jedan veliki korak. Ona vam može u nekoliko trenutaka pronaći podatke, sažeti tekst, prevesti ga, predložiti rješenje nekog problema, napisati računalni kod ili ponuditi nacrt seminarskoga rada. Koristite te mogućnosti. Bilo bi pogrešno zatvarati oči pred tehnologijom koja će obilježiti vaše profesionalne i privatne živote. Ali koristite je razborito. Umjetna inteligencija može vam pomoći da brže dođete do informacije. Ne smije vas osloboditi potrebe da tu informaciju razumijete. Može vam predložiti odgovor. Ne smije vas osloboditi odgovornosti da provjerite je li odgovor točan. Može sastaviti tekst. Ali ne bi smjela umjesto vas oblikovati vaše mišljenje. I možda najvažnije: ne dopustite da vam digitalna komunikacija zamijeni ljudski susret, poručio je rektor Faričić.
Akcija na kotizacije za obrazovnu konferenciju: Kupi više, plati manje
Pripremili smo grupnu ponudu kotizacija za sve koji žele doći u društvu na proslavu rođendana našeg portala. Što je ekipa veća, to je i ušteda veća.
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