Održani su Dani dobrodošlice za 95 stranih studenata na Sveučilištu u Zadru

Odjel za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zadru 5. i 6. listopada organizira Dane dobrodošlice za strane studente koji u zimskom semestru na Sveučilištu u Zadru borave u okviru Erasmus+ i CEEPUS programa mobilnosti. U ovom semestru u Zadru će studirati ukupno 95 studenata iz različitih europskih zemalja, među kojima prednjače Poljska, Španjolska, Njemačka, Turska, Italija i Češka.

Cilj Dana dobrodošlice je studentima olakšati prve korake u novoj akademskoj i životnoj sredini te ih upoznati sa Sveučilištem, Zadrom i Zadarskom županijom, ali i s hrvatskim društvom i kulturom.

Dobrodošlica i prvi koraci u novoj sredini

Prvog dana programa strane je studente pozdravio prorektor za međuinstitucijsku suradnju i internacionalizaciju prof. dr. sc. Marko Lukić, poželjevši im uspješan boravak i ugodno iskustvo studiranja u Zadru.

O Zadarskoj županiji studentima je govorila Morana Papić, predstavnica Turističke zajednice Zadarske županije, koja ih je upoznala s regijom u kojoj će provesti dio svog studijskog života. Iva Bencun, direktorica Turističke zajednice grada Zadra, predstavila je Zadar, pritom istaknuvši njegovo bogato kulturno i povijesno nasljeđe, specifičnu arhitekturu te prirodne ljepote i neposredno okruženje grada.

Psihologinje Ivana Sučić Šantek i Severina Mamić predstavile su rad Studentskog savjetovališta Sveučilišta u Zadru te studentima približile važnost brige o mentalnom zdravlju tijekom studiranja i boravka u novoj sredini. Predstavile su i mogućnosti podrške koje su besplatno dostupne svim studentima, uključujući individualno i grupno savjetovanje te različite radionice.

Kako razumjeti hrvatsko društvo

Poseban dio programa bio je posvećen hrvatskom društvu. Izv. prof. dr. sc. Sven Marcelić s Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru studentima je na suvremen i pristupačan način predstavio složenost hrvatskog društva, povezujući povijesne i geografske posebnosti različitih dijelova Hrvatske s današnjim društvenim kontekstom.

Nakon programa prvog dana studenti su, u pratnji vodiča, prošetali gradom i pobliže upoznali Zadar. Gradska šetnja bila je prilika da sadržaj predstavljen tijekom dana dožive i kroz neposredno upoznavanje s gradom, njegovom poviješću, kulturom i svakodnevnim životom.

Drugog dana studenti će imati priliku bolje upoznati djelatnike Odjela za međunarodnu suradnju te dobiti detaljnije informacije o studiranju na Sveučilištu u Zadru i važnim administrativnim procedurama tijekom mobilnosti. Predstavit će im se i društvene i zabavne aktivnosti koje će tijekom semestra za njih organizirati volonterska udruga Erasmus Student Network (ESN) Zadar, kako bi svoj boravak u Zadru obogatili novim iskustvima, druženjima i upoznavanjem lokalne zajednice.