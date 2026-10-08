Nova školska godina i novi ciklus STEM radionica za mlade

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08. listopad 2026.
Besplatne STEM radionice za predškolce i osnovnoškolce donose robotiku, AI i svemirske tehnologije. Broj mjesta je ograničen, a prijave su otvorene.
U organizaciji FER Alumna, a u sklopu projekta 'Staza budućnosti – STEM i alumni za djecu budućnosti', započinje novi ciklus besplatnih STEM radionica namijenjenih djeci predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta. Sudjelovanje na radionicama u potpunosti je besplatno, a prijave su dostupne putem web stranice stemzamlade.eu.
Polaznici će kroz interaktivne aktivnosti i timski rad istraživati raznolike i zanimljive teme - od robotike i elektronike, preko osnova umjetne inteligencije, pa sve do svemirskih tehnologija koje oblikuju našu budućnost.
Radionice se održavaju u manjim grupama, čime se osigurava individualizirani pristup svakom djetetu, potiče razvoj kritičkog razmišljanja i jača timski duh.
Sudjelovanje je besplatno uz obaveznu prijavu. Prijaviti se mogu svi zainteresirani učenici i predškolci koji odgovaraju ciljnoj skupini. Zbog ograničenog broja mjesta preporučuje se što ranija prijava. Dodatne informacije dostupne su na službenim stranicama projekta.
Broj mjesta je ograničen, a u slučaju većeg interesa prednost će imati ranije pristigle prijave. U obzir će se uzeti i prethodno sudjelovanje, kako bi priliku dobila djeca koja još nisu sudjelovala. Posebna pažnja posvetit će se uključivosti, ravnopravnosti spolova te sudjelovanju djece s invaliditetom.
Projekt Staza Budućnosti – STEM i alumni za djecu budućnosti (SF.2.4.06.04.132) provodi se uz potporu Europskog socijalnog fonda plus, kroz poziv 'Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za promociju STEM-a'. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.
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