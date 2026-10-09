FER slavi 70 godina: Osigurajte besplatnu ulaznicu za dokumentarni film FEROPOLIS!

Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER) ove godine obilježava 70 godina postojanja, a tim povodom premijerno će prikazati film FEROPOLIS, autora Dubravka Merlića.

Premijera dokumentarnog filma o ljudima, idejama i postignućima, koji su tijekom sedam desetljeća oblikovali FER i njegovu zajednicu te svojim radom pomicali granice, održat će se u utorak, 13. listopada 2026. u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, s početkom u 19:30 sati. Premijera je otvorena za javnost, no broj mjesta je ograničen pa zainteresirani građani svoju besplatnu ulaznicu mogu osigurati ovdje .

Osigurajte besplatnu ulaznicu na vrijeme

Nakon prijave, ulaznicu je moguće preuzeti radnim danom u Auli FER-a (Unska 3), od 10 do 19 sati, sve do 12. listopada. Zainteresirane se poziva da ulaznice preuzmu što prije kako bi na vrijeme osigurali mjesto na ovoj posebnoj večeri.

Premijera filma FEROPOLIS dio je šireg obilježavanja sedam desetljeća rada FER-a, pod nazivom FERConnect 70, te je prilika za susret bivših i sadašnjih studenata, partnera iz gospodarstva, Uprave i djelatnika FER-a, ali i zaljubljenika u tehnologiju i znanost.

Dubravko Merlić, autor filma FEROPOLIS, jedan je od najistaknutijih hrvatskih televizijskih novinara, urednika, scenarista i producenata. Tijekom gotovo četiri desetljeća karijere potpisao je brojne nagrađivane televizijske projekte te se etablirao kao autor inovativnih televizijskih formata i dokumentarnih serijala.