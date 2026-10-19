Sveučilište u Zadru za nove studente organiziralo plovidbu u zalazak sunca

Program konferencije 'Idemo u srednju!': Dan ispunjen panelima, predavanjima i druženjem
Portal srednja.hr slavi 15. rođendan organizacijom obrazovne konferencije 'Idemo u srednju!'. Evo što sve možete očekivati.
16:36 1 h 19.10.2026
19. listopad 2026.
UNIZD CRUISE okupio je brucoše i Erasmus studente na zajedničkoj plovidbi i druženju, a kako im je bilo, saznaj u tekstu.
Drugu godinu zaredom UNIZD CRUISE okupio je studentice i studente 28 odjela Sveučilišta u Zadru na zajedničkoj plovidbi i druženju. Na brodskom izletu u zalazak sunca, koji se uz podršku Turističke zajednice Zadarske županije organizira kao svojevrsna dobrodošlica, brucoši i Erasmus studenti imali su priliku podijeliti svoja prva iskustva o studiranju te dojmove o životu u Zadru.
Helena Obradović iz Dubrovnika, studentica druge godine dvopredmetnog studija anglistike i povijesti umjetnosti te Matea Brekalo iz Imotskog, Helenina kolegica na studiju, ističu kako su njihova dosadašnja iskustva na Sveučilištu vrlo pozitivna.
'Studij je zahtjevan na svoj način, ali ovakva događanja na kojima se studenti mogu bolje upoznati i povezati su odlična', kažu studentice. Helena priznaje kako nije osoba od čestih izlazaka, zbog čega joj je posebno drago što se odlučila pridružiti upravo ovom događanju. 'Ovo je jedan od rijetkih događaja na koje bih došla', dodala je.
Posebno iskustvo UNIZD CRUISE bio je i za Erasmus studente Hannah Berger iz Njemačke koja studira geografiju i Jakuba Filipskog iz Poljske, studenta anglistike. Oboje su prvi put u Zadru i oduševljeni su gradom. Jakub ističe kako mu se posebno sviđa što je Zadar dovoljno malen da je sve nadohvat ruke, a opet mu je zabavno.
Na krstarenju su sudjelovale i studentice prve godine diplomskog studija psihologije, Bruna Beck iz Splita, Lana Sjekirica iz Metkovića i Lamia Pečenković iz Bihaća.
'Presuper nam je i voljele bismo da ovakvih događanja bude još više', poručile su. Za studij psihologije kažu kako su vrlo zadovoljne odabirom, a kroz smijeh dodaju da će konačnu ocjenu ipak dati nakon završetka studija.
Svoje dojmove podijelile su i brucošice studija ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, Ivona Mršić iz Zadra i Marija Stanković iz Ploča.
'Atmosfera na fakultetu je odlična, iako je prilagodba na početku pomalo stresna. Čula sam za neke kolegije da su zahtjevni pa sam pod malim pritiskom', rekla je Ivona. Marija kaže kako su profesori pristupačni te da zbog toga prilagodbu doživljava nešto opuštenije.
Kao Zadranka, Ivona smatra da bi grad mladima mogao ponuditi više sadržaja. 'Voljela bih da Zadar ima više mjesta za izlaske i druženja mladih, a ne samo klubove s jednom vrstom glazbe', zaključila je.
Različiti gradovi i životni putevi doveli su ove studentice u Zadar, a zajedničko im je zadovoljstvo studijem i želja za što više prilika za upoznavanje, druženje i stvaranje studentskih uspomena izvan predavaonica.
Program konferencije 'Idemo u srednju!': Dan ispunjen panelima, predavanjima i druženjem
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