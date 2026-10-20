STEM Akademija: nove generacije u Mjesecu hrvatske knjige

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20. listopad 2026.
Nove generacije sudjeluje u Mjesecu hrvatske knjige 2026. s besplatnim STEM radionicama u knjižnicama Zagreba, Siska i Karlovca.
Povodom Mjeseca hrvatske knjige, koji se održava od 15. listopada do 15. studenoga 2026. godine, program STEM Akademija: nove generacije, koji provodi Hrvatski ured za kreativnost i inovacije (HUKI), donosi niz edukativnih i interaktivnih radionica u knjižnice diljem Hrvatske. Ovogodišnja manifestacija posvećena je prirodnim znanostima, znanstvenoj knjizi i popularizaciji znanosti, što je prilika za povezivanje svijeta knjiga, znanosti i suvremenih tehnologija.
Tijekom gostovanja u knjižnicama sudionici će kroz razgovor, igru i kreativne zadatke istraživati mogućnosti umjetne inteligencije i drugih suvremenih tehnologija. Radionice su usmjerene na razvoj kritičkog razmišljanja, digitalne pismenosti, kreativnosti i sposobnosti rješavanja problema, uz poseban naglasak na odgovorno korištenje tehnologije. Cilj aktivnosti je približiti STEM područja djeci i mladima na zanimljiv i pristupačan način te potaknuti njihovu znatiželju i interes za znanost i istraživanje.
Knjižnica Tina Ujevića (Zagreb)
Ul. grada Vukovara 14
Knjižnica Selčina (Sesvete)
Selčinska ul. 8
Narodna knjižnica Vlado Gotovac Sisak, ogranak Caprag (Sisak)
Trg hrvatske državnosti 1, Sisak
Knjižnica Medveščak - Odjel za djecu i Odjel za mladež (Zagreb)
Ul. kralja Zvonimira 17
Gradska knjižnica 'Ivan Goran Kovačić' (Karlovac)
Ul. Ljudevita Šestića 1, Karlovac
Sve radionice su besplatne, a aktivnosti su osmišljene kako bi kroz igru, istraživanje i praktične primjere približile znanost i tehnologiju sudionicima različitih uzrasta. Gostovanja u sklopu Mjeseca hrvatske knjige dodatno ističu važnost knjižnica kao prostora učenja, kreativnosti i razvijanja novih znanja i vještina.
Projekt STEM Akademija: Nove generacije sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, a provodi se s ciljem popularizacije STEM područja među djecom i mladima te razvoja digitalnih i kreativnih kompetencija.
Sufinancirano sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih. Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena u ovom članku isključiva su odgovornost Hrvatskog ureda za kreativnost i inovacije i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.
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