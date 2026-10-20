STEM Akademija: nove generacije u Mjesecu hrvatske knjige

Povodom Mjeseca hrvatske knjige, koji se održava od 15. listopada do 15. studenoga 2026. godine, program STEM Akademija: nove generacije, koji provodi Hrvatski ured za kreativnost i inovacije (HUKI), donosi niz edukativnih i interaktivnih radionica u knjižnice diljem Hrvatske. Ovogodišnja manifestacija posvećena je prirodnim znanostima, znanstvenoj knjizi i popularizaciji znanosti, što je prilika za povezivanje svijeta knjiga, znanosti i suvremenih tehnologija.

Tijekom gostovanja u knjižnicama sudionici će kroz razgovor, igru i kreativne zadatke istraživati mogućnosti umjetne inteligencije i drugih suvremenih tehnologija. Radionice su usmjerene na razvoj kritičkog razmišljanja, digitalne pismenosti, kreativnosti i sposobnosti rješavanja problema, uz poseban naglasak na odgovorno korištenje tehnologije. Cilj aktivnosti je približiti STEM područja djeci i mladima na zanimljiv i pristupačan način te potaknuti njihovu znatiželju i interes za znanost i istraživanje.

Raspored održavanja radionica

Knjižnica Tina Ujevića (Zagreb)

Ul. grada Vukovara 14

22. listopada 2026., od 10:00 do 11:00

Knjižnica Selčina (Sesvete)

Selčinska ul. 8

23. listopada 2026., od 11:00 do 12:00 sati

30. listopada 2026., od 11:00 do 12:00 sati

Narodna knjižnica Vlado Gotovac Sisak, ogranak Caprag (Sisak)

Trg hrvatske državnosti 1, Sisak

26. listopada 2026., od 9:30 do 10:30

26. listopada 2026., od 10:30 do 11:30

Knjižnica Medveščak - Odjel za djecu i Odjel za mladež (Zagreb)

Ul. kralja Zvonimira 17

10. studenog 2026., od 9:30 do 10:30 sati

Gradska knjižnica 'Ivan Goran Kovačić' (Karlovac)

Ul. Ljudevita Šestića 1, Karlovac

12. studenog 2026., od 10:30 do 11:30 sati

Sve radionice su besplatne, a aktivnosti su osmišljene kako bi kroz igru, istraživanje i praktične primjere približile znanost i tehnologiju sudionicima različitih uzrasta. Gostovanja u sklopu Mjeseca hrvatske knjige dodatno ističu važnost knjižnica kao prostora učenja, kreativnosti i razvijanja novih znanja i vještina.

Projekt STEM Akademija: Nove generacije sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, a provodi se s ciljem popularizacije STEM područja među djecom i mladima te razvoja digitalnih i kreativnih kompetencija.

Sufinancirano sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih. Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena u ovom članku isključiva su odgovornost Hrvatskog ureda za kreativnost i inovacije i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.