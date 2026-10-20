Studenti iz četiri europska sveučilišta na Agronomskom fakultetu sudjelovali u Erasmus+ programu

Na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 5. do 9. listopada 2026. održan je Erasmus+ BIP program 'Summer school: Food, Wine, Marketing and Innovation'. U njemu su sudjelovala 23 studenta iz Hrvatske, Italije, Njemačke i Slovenije, koji su kroz predavanja, timski rad i posjete uspješnim hrvatskim tvrtkama istraživali inovacije u agrobiznisu te marketing hrane i vina.

Program je okupio studente Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, Sveučilišta u Padovi u Italiji, Sveučilišta u Bonnu u Njemačkoj i Sveučilišta u Ljubljani u Sloveniji. Uz studente, sudjelovala su i tri nastavnika sa stranih sveučilišta: prof. Aleš Kuhar iz Ljubljane, prof. Elisa Giampietri iz Padove i dr. sc. Jeanette Klink-Lehmann iz Bonna te doc. dr. sc. Marina Tomić Maksan sa Zavoda za marketing i inovacije u agrobiznisu Sveulilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. Uspješnim završetkom programa studenti su ostvarili tri ECTS boda.

Od predavanja do primjera iz prakse

Cilj ove ljetne škole bio je omogućiti studentima stjecanje dodatnih teorijskih i praktičnih znanja o inovacijama u agrobiznisu te marketingu hrane i vina. Tijekom petodnevnog programa sudjelovali su na predavanjima i svakodnevnim timskim zadacima.

Poseban naglasak stavljen je na međunarodnu suradnju. Studenti iz različitih zemalja radili su u zajedničkim timovima, razmjenjivali znanja i iskustva te razvijali komunikacijske vještine i sposobnost timskog rada.

Važan dio programa činili su i posjeti primjerima dobre prakse koji uspješno povezuju inovacije, tržište hrane i vina te održivost. Studenti su tako posjetili vinariju Apolitico i Kuću čaja u Virovitičko-podravskoj županiji, kao i mljekaru Latus i destileriju Auru u Istarskoj županiji.

Studenti su osmislili inovativne proizvode

Osim stručnih predavanja i posjeta tvrtkama, studenti su radili na projektnom zadatku u sklopu kojeg su osmislili inovativne proizvode temeljene na načelima održivosti. Svoja će rješenja predstaviti početkom studenoga, tijekom virtualnog dijela programa. Time će se nastaviti međunarodna suradnja započeta na Sveučilištu u Zagrebu Agronomskom fakultetu, a studenti će dobiti priliku dodatno razviti i predstaviti svoje ideje.

Više informacija na mrežnim stranicama Agronomskog fakulteta.