Studenti FER-a drugu godinu zaredom pobjednici Siemensova hackathona u Münchenu

Tim studenata FER-a osvojio je prvo mjesto na međunarodnom AI and Robotics Hackathonu 2026 powered by Kicks for Edge, koji se od 20. do 22. listopada 2026. održao u Munich Urban Colabu u Münchenu, u organizaciji kompanije Siemens. FER-ov tim pobijedio je na ovom natjecanju i prošle godine.

FER-ovci Lovro Šantek, Petar Jakuš, Filip Buljan, Libor Zima i Darko Erceg, osvojili su žiri rješenjem razvijenim za njemačku tvrtku LEAM GmbH. Sudionici su birali između triju industrijskih izazova tvrtki LEAM GmbH, GARANT Maschinen GmbH i Siemens AG, a naša se ekipa odlučila za LEAM-ov izazov 'Seeing the Bead' iz područja 3D printanja velikih dimenzija.

Industrijski 3D printeri velikih dimenzija izrađuju trupove brodova, kalupe i alate za zrakoplovnu industriju. Dio se gradi tako da printer sloj po sloj nanosi liniju rastaljenog materijala, a izrada jednog dijela može trajati i nekoliko dana. Ako je nanesena linija preuska, među linijama nastaju praznine koje oslabljuju dio. Operateri zato širinu linije danas najčešće provjeravaju ručno, pomičnim mjerilom, a materijal radi sigurnosti nanose deblje nego što je potrebno.

Tvrtka LEAM tim se problemom bavi već dvije godine. FER-ov tim riješio ga je tijekom hackathona i pokrenuo rješenje na Siemensovoj platformi Industrial Edge, gdje je radilo uz stvarni printer. Tim je razradio i plan kako rješenje pretvoriti u proizvod, a LEAM ga namjerava koristiti u svom daljnjem radu.

- Prošle godine bio nam je to prvi hackathon izvan Hrvatske, a ove smo godine htjeli ponoviti uspjeh, što nam je i uspjelo. Riješili smo problem s kojim se LEAM dugo bavio i pokrenuli rješenje na Siemensovoj Edge platformi. Drago nam je što ga LEAM namjerava koristiti i u svom daljnjem radu i nadamo se da ćemo i mi nakon hackathona nastaviti suradnju s tvrtkom, rekao nam je Lovro Šantek.