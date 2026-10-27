Pravni fakultet u Zagrebu u godini 250. obljetnice nagradio više od stotinu studenata, nastavnika i zaposlenika

- Naš fakultet traje 250 godina zato što je svaka generacija bila spremna preuzeti odgovornost od prethodne. To se danas vidi u ovoj dvorani: profesori koji su desetljećima gradili Fakultet stoje uz studente koji pobjeđuju na svjetskim natjecanjima, pišu izvrsne znanstvene radove te odlaze u srednje škole objašnjavati mladima njihova prava. Ponosna sam što naši studenti pravo shvaćaju kao javnu službu, a ne samo kao struku. Zahvaljujem i nastavnicima koji uvode nove načine poučavanja te zaposlenicima stručnih službi, bez kojih ništa od ovoga ne bi bilo moguće. Takav fakultet želimo i svakoj sljedećoj generaciji, izjavila je prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković, dekanica Pravnog fakulteta.

Jučer je u novoobnovljenoj Palači Erdödy-Keglević u Ćirilometodskoj ulici održana je Svečana dodjelu Dekanovih nagrada i priznanja, jedno od središnjih događanja kojima zagrebački Pravni fakultet obilježava 250 godina rada. Nagrade i priznanja dobili su umirovljeni profesori, nastavnici, zaposlenici stručnih službi te više od stotinu studentica i studenata, nagrađenih za znanstvene radove, uspjehe na međunarodnim natjecanjima, društveno koristan rad i izvrstan studijski uspjeh.

Spomen-medalje za dugogodišnji doprinos radu i razvoju Fakulteta dobili su umirovljeni profesori prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, prof. dr. sc. Dubravka Hrabar i prof. dr. sc. Maja Seršić. Nagradu za najbolju inovaciju u akademskoj godini 2025./2026. dobili su prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak i izv. prof. dr. sc. Teo Giljević, za integrirani model nastave o migracijama i međunarodnoj zaštiti, u kojem studenti pravna pravila uče zajedno s radom institucija koje ih provode. Nagradu za najbolji e-kolegij dobile su prof. dr. sc. Anamarija Musa i prof. dr. sc. Jasmina Džinić za kolegij Osnove teorije organizacije.

Najveći dio nagrada otišao je onima zbog kojih fakultet i postoji, a to su studenti. Među njima se izdvojila se pobjeda Tene Đapić i Mihaele Geber na međunarodnom natjecanju u savjetovanju stranaka Brown-Mosten International Client Consultation Competition, u konkurenciji 18 nacionalnih pobjednika iz cijeloga svijeta, i to kao prva pobjeda hrvatskog studentskog tima na ovom natjecanju. Studentski tim Fakulteta osvojio je i prvo mjesto na natjecanju iz prava Europske unije Central and Eastern European Moot Court Competition u Temišvaru, gdje je Anja Polovina proglašena i najboljom govornicom.

Na prvom izdanju natjecanja Myers Moot Court u Dublinu, posvećenog zaštiti zviždača, studenti su osvojili treće mjesto među 32 europska tima i nagradu za najbolji usmeni nastup. Na natjecanju iz međunarodne trgovačke arbitraže Willem C. Vis Moot tim PFZG-a svrstao se u 22 posto najboljih od 384 tima iz cijeloga svijeta. Lovre Opačak, jedini hrvatski predstavnik na studentskom natjecanju u sklopu geopolitičke konferencije Raisina Dialogue u New Delhiju, osvojio je treće mjesto.

Nagrađeni su i studentski radovi različitih tematika, od primjene umjetne inteligencije pri zapošljavanju, zakonitosti dokaza iz aplikacija za kriptiranu komunikaciju pa do prava naroda Grenlanda na samoodređenje. Četvero studenata nagrađeno je za izlaganja na međunarodnim znanstvenim skupovima u Osijeku i Katowicama.

Četrnaest nagrada dodijeljeno je za društveno koristan rad. Studenti i studentske udruge u srednjim su školama održali niz predavanja i radionica o Europskoj uniji, vladavini prava, političkoj i financijskoj pismenosti. Organizirali su i konferencije o pravu i tehnologiji te o umjetnoj inteligenciji u zdravstvu, Kongres studenata prava na temu sportskog prava i posjete pravosudnim institucijama. Nagrađena je i izrada Vodiča za studente s invaliditetom.

Dekanovu nagradu za iznimno uspješne studente dobilo je 25 studentica i studenata svih studijskih programa Pravnog fakulteta, od kojih je osmero akademsku godinu završilo s prosjekom ocjena 5,00. Za izniman doprinos radu i rezultatima Fakulteta nagrađeno je i sedmero zaposlenika stručnih službi.

Dobitnici ovogodišnjih nagrada, njih preko stotinu, predstavljaju sve ono na čemu Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu gradi svojih 250 godina: znanstveni rad, kvalitetnu nastavu, međunarodnu prepoznatljivost i doprinos zajednici.