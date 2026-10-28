Srce obilježilo 25 godina Informacijskog sustava visokih učilišta

Jučer je u Sveučilišnom računskom centru obilježeno 25 godina Informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU) – složenog informacijskog sustava koji predstavlja temelj digitalizacije procesa na visokim učilištima jer obuhvaća administrativne procese koji prate nastavu i tijek studiranja, povećava kvalitetu i točnost podataka te omogućava integriranje informacijskog sustava jedne ustanove s informacijskim sustavima drugih ustanova unutar sveučilišta ili veleučilišta. ISVU omogućava da studenti, nastavnici i drugi djelatnici znatan dio administrativnih poslova obavljaju lakše i brže, s udaljenih lokacija bez čekanja ili potrebe za osobnim kontaktom na visokom učilištu.

Razvoj ovog sustava započeo je 1999. godine kada je tadašnje Ministarstvo znanosti i tehnologije pokrenulo projekt izgradnje ISVU-a i razvoj sustava povjerilo Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER-u), da bi sam sustav bio pušten u produkciju 2001. godine. Srce i FER zajednički vode brigu o održavanju i razvoju sustava koji je 2004. preseljen na poslužitelje u Srcu i tada je uspostavljen je Centar potpore ISVU-a.

Od 2011. godine cjelovitu brigu o razvoju programske podrške i redovitom funkcioniranju sustava preuzima Srce. ISVU se sastoji od brojnih modula koji podržavaju standardne aktivnosti svakog visokog učilišta i namijenjenih različitim grupama korisnika. Najbrojniju bazu korisnika zasigurno ima modul Studomat putem kojeg studenti rješavaju sve potrebne radnje vezane uz njihovo studiranje.

Tijekom godina stručnjaci Srca sustavno rade na unapređivanju samog sustava i uvođenju novih funkcionalnosti koje prate suvremene potrebe studenata, nastavnika, djelatnika studentskih referada i drugih korisnika sustava. Tako je samo u 2025. godini unaprjeđen uvođenjem digitalnih završnih dokumenata za programe cjeloživotnog učenja i stečene mikrokvalifikacije, primjenu novih vrsta digitalnih certifikata te podršku za nove vrste anketa.

Danas je ISVU sustav koji koristi 119 visokih učilišta u Hrvatskoj i oko 140 000 studenata, sustav u kojem je samo u prošloj godini izdano više od 75 000 potvrda s elektroničkim potpisom te je putem ISVU REST API sučelja obrađeno gotovo 2 milijarde zahtjeva.

Proslavi su prisustvovali brojni predstavnici visokih učilišta, a započela je pozdravnim govorima koje su održali: Ivan Marić, ravnatelj Srca i prof. dr. sc Vedran Bilas dekan Fakulteta elektrotehnike i računarstva u ime suorganizatora događanja te Dijana Mandić, ravnateljica Uprave za visoko obrazovanje u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih u ime vlasnika samog sustava i osiguravatelja financijskih sredstava njegovu izgradnju i funkcioniranje.

U pozdravnom govoru, ravnatelj Ivan Marić je naglasio: 'ISVU je primjer važnosti prepoznavanja potreba zajednice i uspješne suradnje ustanova unutar sustava znanosti i visokog obrazovanja, od tadašnjeg Ministarstva znanosti i tehnologije kao začetnika ideje, FER-a kao ustanove koja je tu ideju realizirala, i Srca kao ustanove koja sustav održava i razvija. Na takvim primjerima treba i dalje graditi zajednicu, a ono što izdvaja Srce nakon 25 godina i kao najveća vrijednost je stečeno znanje, stručnost i razumijevanje potreba zajednice koji su nezamjenjivi.'

Prof dr. sc. Vedran Bilas je dodao: 'ISVU je sustav koji je FER, kao fakultet koji već sedamdeset godina ispunjava svoju ulogu društveno odgovorne ustanove, dao društvu kao jednu od poluga za digitalnu transformaciju društva. To je sustav kojeg treba nastaviti održavati i razvijati, a upravo je Srce ustanova koja to može i treba raditi.'

Dijana Mandić je zaključila: 'Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih će i dalje nastaviti ulagati u razvoj ISVU-a, kao što je to i do sada radilo, te prepoznajemo važnost ovog sustava. ISVU je nezamjenjiv alat za brojne ustanove unutar visokoobrazovnog sustava i njegova je uloga potvrđena i u Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti.'

Nakon toga je prof. dr. sc. Mirta Baranović s Fakulteta elektrotehnike i računarstva održala pozvano predavanje 'ISVU jučer' u kojem je naglasila da se tajna dugotrajnog i kvalitetnog funkcioniranja sustava krije prije svega u samoj kvaliteti sustava: arhitekturi, konceptima, modelima, programskim rješenjima i implementaciji.

Matija Kranjčina, voditelj Centra potpore ISVU, je potom predstavio što je ISVU danas i te pokazao moguće iskorake ISVU-a u budućnosti.

Proslava je završila uručenjem priznanja ustanovama iz zajednice za izniman uspjeh u primjeni ISVU-a:

Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci

Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Posebna priznanja uručena su i pojedincima iz zajednice i to: