Pravni fakultet u Zagrebu svečanim koncertom u HNK-u proslavio 250. obljetnicu

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30. listopad 2026.
Najstariji pravni fakultet u Hrvatskoj proslavio je 250 godina. Fakultet koji obrazuje buduće suce i odvjetnike obljetnicu je proslavio u HNK-u.
'Prije četvrt tisućljeća u ovom gradu osnovan je pravni fakultet, pri Kraljevskoj akademiji znanosti, kako bi obrazovao one bez kojih država ne može postojati. To je naša misija, to je ono što radimo već 250 godina. Svijet u kojem živimo naočigled se mijenja. Budimo se u vremenu računala koja pišu, stvaraju i odlučuju. Pitamo se je li ono što čitamo i gledamo stvarno, raspravljamo što to znači biti čovjek i zamišljamo kakav ćemo svijet ostaviti onima koji dolaze za nama. No u svim tim promjenama, naš zadatak je uvijek isti: pripremati nove generacije onih koji će, kad za to dođe njihovo vrijeme, biti u stanju preuzeti odgovornost. Naša prošlost utkana je u povijest našeg države, a naša budućnost je u rukama onih koje mi danas obrazujemo', izjavila je prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković, dekanica Pravnog fakulteta, povodom svečane obljetnice.
Najstariji pravni fakultet u Hrvatskoj jučer je u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu proslavio 250 godina od osnutka. Koncertu, održanom pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske, prisustvovali su predsjednik Vlade Andrej Plenković s ministrom znanosti, obrazovanja i mladih Radovanom Fuchsom te ministricom kulture i medija Ninom Obuljen Koržinek. Uz njih su bili predstavnici Ustavnog i Vrhovnog suda, Hrvatskoga sabora, Grada Zagreba i Sveučilišta, suci Suda Europske unije i Europskog suda za ljudska prava te drugih hrvatskih sudova, kao i državni odvjetnici, odvjetnici, državni službenici i znanstvenici. Mnogi od njih alumni su Fakulteta, kao i tri od dosadašnjih pet predsjednika Republike Hrvatske, osam od dvanaest predsjednika Vlade te sadašnji predsjednici Ustavnog i Vrhovnog suda te hrvatski suci na europskim sudovima.
'Čestitam Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 250. obljetnicu, tijekom kojih su generacije profesora i pravnika oblikovale hrvatsku pravnu misao i tradiciju te dale važan doprinos stvaranju temelja hrvatske države, izradi ključnih državnih akata i usklađivanju našeg pravnog sustava s pravnom stečevinom EU. Zahvaljujem svima koji su svojim radom pridonijeli razvoju hrvatskog pravosuđa, gospodarstva i politike, kao i dekanici Romani Matanovac Vučković na organizaciji ove svečanosti. Ugled zagrebačkog Pravnog fakulteta prepoznat je i u međunarodnim organizacijama, institucijama i sudovima, a njegovi su profesori pridonijeli i razvoju pravnih fakulteta u Splitu, Rijeci i Osijeku. Posebno me veseli me što smo u proteklih mjesec dana otvorili obnovljene zgrade dvaju fakulteta, a nastavljamo s obnovom i preostalih zgrada Pravnog fakulteta kako bi i buduće generacije studenata imale kvalitetne uvjete za studij i stečeno znanje primjenjivale u svojim karijerama', istaknuo je predsjednik Vlade Andrej Plenković.
Zagrebačka filharmonija, Muški zbor HNK-a i solisti Valentina Fijačko Kobić, Roko Radovan i Ljubomir Puškarić pod ravnanjem Ive Lipanovića izveli su program hrvatskih skladatelja, od Dore Pejačević do Ivana pl. Zajca, koji je završio finalom 'U boj, u boj!' iz opere Nikola Šubić Zrinjski.
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu osnovan je 1776. godine odlukom carice Marije Terezije, kao dio Kraljevske akademije znanosti u Zagrebu, a nastava je započela 4. studenoga 1776., na dan koji se i danas obilježava kao Dan Fakulteta. Kao Kraljevska pravoslovna akademija dugo je bio jedina visokoškolska ustanova na hrvatskim prostorima, a 1874. bio je jedan od triju fakulteta s kojima je osnovano Sveučilište u Zagrebu. Jedini je fakultet zagrebačkog Sveučilišta s neprekinutim kontinuitetom rada te najstariji i najveći pravni fakultet u Hrvatskoj. Danas, uz studij prava, obrazuje i studente socijalnog rada, socijalne politike, javne uprave i poreznog studija.
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