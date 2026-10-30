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Udruga MUZZA u studenome nastavlja s provedbom STEM radionica za djecu i mlade

srednja.hr

30. listopad 2026.

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Udruga MUZZA u studenome nastavlja s provedbom STEM radionica za djecu i mlade

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Astronomija, programiranje i održivi razvoj u knjižnicama i školama diljem Zagreba. MUZZA u studenom poziva djecu i mlade na STEM radionice.

Udruga MUZZA tijekom studenoga nastavlja s provedbom edukativnih STEM radionica za djecu i mlade na različitim lokacijama u Zagrebu. Kroz interaktivne i praktične aktivnosti polaznici će istraživati svemir, upoznavati osnove programiranja, učiti o održivom razvoju i zdravim životnim navikama te razvijati kreativnost, logičko razmišljanje i interes za znanost.

Program započinje 4. studenoga radionicama za djecu predškolskog uzrasta. Prva radionica pod nazivom 'Sunčev sustav' održat će se od 10 do 11 sati, a radionica 'Zdravi tanjurić' od 11 do 12 sati u Knjižnici Tina Ujevića, Ulica grada Vukovara 14. Isti dan, od 14 do 16 sati održavaju se radionice astronomije za učenike 1. do 4. razreda osnovne škole u prostorima Osnovne škole Dugave, Školski prilaz 7.

Dana 5. studenoga od 17 do 18:30 sati STEM radionice za srednjoškolce održat će se u prostorima I. gimnazije, Avenija Dubrovnik 36.

11. studenoga od 17 do 18 sati slijedi radionica programiranja za djecu uzrasta 1. do 4. razreda osnovne škole u Knjižnici Ivane Brlić Mažuranić, Laurenčićeva ulica 8. U istoj će se knjižnici 12. studenoga od 17 do 18 sati održati radionica održivog razvoja za djecu uzrasta od 1. do 4. razreda osnovne škole.

Nastavak radionica astronomije u Osnovnoj školi Dugave održat će se 19. studenoga od 14 do 16 sati za uzrast učenika od 1. do 4. razreda osnovne škole.

25. i 26. studenoga od 10 do 12 sati u Knjižnici Dubrava, Dubrava 51a, održat će se radionice održivog razvoja za djecu predškolskog uzrasta.

Za sve radionice je potrebna prethodna prijava. Sve informacijama o prijavama možete saznati na webstranici.

Kroz navedene aktivnosti MUZZA nastavlja približavati znanost djeci i mladima te poticati učenje kroz istraživanje, praktičan rad i kreativno rješavanje problema. Radionice se provode u sklopu projekta 'MUZZA STEM akademija – STEMA', sufinanciranog sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+), s ciljem popularizacije STEM područja, razvoja kompetencija djece i mladih te promicanja jednakih mogućnosti za sudjelovanje u znanstveno-edukativnim aktivnostima. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija niti Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

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