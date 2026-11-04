Međugeneracijsko povezivanje: 'Kad ste zadnji put odveli baku na pizzu?'

U okviru projekta 'Volontiramo četvrtkom – UNIZD volontira', koji organiziraju Sveučilište u Zadru i Grad Zadar, prof. dr. sc. Mira Klarin s Odjela za izobrazbu učitelja i odgojitelja održala je predavanje o mentalnom zdravlju kroz životni vijek.

Uz zadarske umirovljenike, u radionici su sudjelovali i učenici 7. razreda OŠ Šime Budinića. Tijekom susreta jedna se umirovljenica obratila učenicima pitanjem: 'Kad ste zadnji put odveli baku na pizzu?', čime je dodatno naglasila važnost pažnje, vremena i prisutnosti mlađih generacija u životima starijih osoba. Zajednički su zaključili kako baka možda i ne bi odabrala pizzu, ali bi sigurno uživala u zajedničkoj šetnji.

U starijoj životnoj dobi iznimno je važno da se umirovljenici ne osjećaju napušteno, usamljeno ili zaboravljeno. Okupljanja poput ovoga, na kojima imaju priliku aktivno sudjelovati, dijeliti svoja iskustva i biti saslušani, imaju neprocjenjivu vrijednost za njihovo mentalno zdravlje i kvalitetu života.

- Cilj ove radionice bio je međugeneracijsko povezivanje na temu mentalnog zdravlja. Željeli smo spojiti perspektive mlađih i starijih, pokazati kako mentalno zdravlje izgleda kroz cijeli životni vijek te istaknuti načine na koje možemo očuvati dobro mentalno zdravlje i kvalitetno zakoračiti u stariju životnu dob, rekla je prof. Klarin.

Uspješno starenje potiču optimizam, osjećaj samoefikasnosti, prihvaćanje promjena, kvalitetni odnosi, podrška bližnjih, pozitivna slika o sebi, kao i aktivno sudjelovanje u društvenom životu.

Radionice UNIZD volontira nastavljaju se do 17. prosinca, svakog četvrtka u Centru za mlade i/ili Domu umirovljenika. Sljedeća radionica nosi naziv 'Čitaj mi, slušam te', a vode je članovi studentskog čitateljskog kluba Modus Essendi i prof. dr. sc. Katarina Ivon.