Od znatiželje do otkrića: nove MUZZA – HUB radionice vode djecu u istraživanje svemira

Zašto Sunce sjaji, kako teleskopi otkrivaju daleke svjetove i što nam krateri govore o svemirskim sudarima? Odgovore na ova i brojna druga pitanja djeca će istraživati na astronomskim radionicama koje 16. studenoga počinju u novom prostoru MUZZA – HUB-a u zagrebačkom Središću.

MUZZA – HUB otvara vrata malim istraživačima ciklusom od pet interaktivnih radionica pod nazivom 'Sunčev sustav'. Program je prvenstveno namijenjen djeci trećeg i četvrtog razreda osnovne škole, a mogu se uključiti i nešto mlađa ili starija djeca, ovisno o interesu i spremnosti za sudjelovanje u aktivnostima.

Radionice povezuju pokuse, izradu modela, igru i praktične izazove kako bi djeci približile znanost kroz vlastito istraživanje. Novi prostor u Ulici Brune Bušića 10 mjesto je u kojem će pitanja poput 'Kako to znamo?' i 'Što bi se dogodilo kada bismo…?' biti početak svakog otkrića.

Svemir kao prvi korak prema znanosti

Svemir prirodno potiče dječju znatiželju. Planeti, zvijezde i svemirske misije otvaraju pitanja koja djecu mogu povesti mnogo dalje od astronomije prema matematici, fizici, kemiji i biologiji.

Astronomija povezuje ta područja kako bismo razumjeli nastanak i razvoj svemirskih tijela, njihove međusobne odnose te uvjete u kojima bi mogao postojati život. Kada istražuju udaljenosti među planetima, djeca se susreću s matematikom i razmjerima. Pitanja o Sunčevoj energiji i teleskopima vode ih prema fizici, sastav planeta prema kemiji, a potraga za uvjetima potrebnima za život prema biologiji.

Upravo ta povezanost čini astronomiju izvrsnim polazištem za približavanje znanosti djeci. Apstraktni pojmovi dobivaju smisao kada pomažu odgovoriti na pitanje koje ih zanima, a različiti školski predmeti postaju dijelovi iste priče o svijetu koji nas okružuje.

Pet susreta, pet istraživačkih tema

Ciklus 'Sunčev sustav' održavat će se ponedjeljkom u 17:30 sati, od 16. studenoga do 14. prosinca 2026. Svaka radionica traje 60 minuta, a susreti su povezani u cjelinu koja postupno širi pogled sudionika na svemir.

16. studenoga – Putovanje kroz Sunčev sustav

Upoznavanje našeg svemirskog susjedstva uz izradu modela.

23. studenoga – Tajne našeg Sunca

Istraživanje zvijezde koja omogućuje život na Zemlji te upoznavanje zračenja i energije.

30. studenoga – Kako istražujemo svemir?

Otkrivanje načina na koje teleskopi prikupljaju informacije o svemiru.

7. prosinca – Svemirski udari

Od kamenja do kratera: upoznavanje malih svemirskih tijela i istraživanje nastanka kratera.

14. prosinca – Naša adresa u svemiru

Istraživanje svemirskih razmjera i položaja Sunčeva sustava u Galaksiji.

Znanstveno znanje i iskustvo u radu s djecom

Radionice provode obrazovani i iskusni edukatori udruge MUZZA, koji su iskustvo u približavanju znanosti djeci stjecali kroz brojne radionice, znanstvene manifestacije i projekte udruge. MUZZA – HUB to iskustvo prenosi u novu ponudu redovitih edukativnih programa u vlastitom prostoru.

Glavna voditeljica astronomskog ciklusa je dr. sc. Lana Ceraj, astrofizičarka koja istraživanje galaksija i supermasivnih crnih rupa povezuje s bogatim iskustvom u razvoju i vođenju edukativnih programa te približavanju složenih znanstvenih tema djeci i široj javnosti.

U središtu programa je aktivno sudjelovanje: postavljanje pitanja, predlaganje objašnjenja, isprobavanje i zaključivanje na temelju opaženoga. Takav pristup potiče razumijevanje znanstvenih sadržaja, ali i samostalnost, suradnju te spremnost da se pogreška prihvati kao dio učenja.

Vještine za budućnost počinju znatiželjom

Tim MUZZA STEM obrazovanje vidi kao važan temelj pripreme djece za budućnost. Uz znanje, djeci su potrebni sposobnost kritičkog razmišljanja, kreativnost, snalaženje u novim situacijama i sigurnost u vlastitu sposobnost učenja.

Astronomske radionice prvi su korak u razvoju šire ponude programa. U pripremi su i moduli iz robotike i programiranja te održivog razvoja, koji će otvoriti nove prilike za istraživanje i povezivanje znanja.

Cijena cijelog ciklusa 'Sunčev sustav' iznosi 80 eura za pet radionica. Radionice se održavaju u prostoru MUZZA – HUB-a, Ulica Brune Bušića 10, Zagreb – Središće, a za sudjelovanje je potrebna prethodna prijava putem prijavnog obrasca. Roditelji zainteresirani za uključivanje djece nešto mlađe ili starije od predviđenog uzrasta mogu se javiti radi dogovora o prikladnosti programa.