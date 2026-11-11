Budućnost počinje na terenu: Studenti Agronomskog fakulteta spojili teoriju, praksu i očuvanje prirode u jedinstvenom izletu

Kako izgleda studirati na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu? Zaboravite na klasične predavaonice i učenje napamet – studenti studija Agroekologije nedavno su se uputili na terensku nastavu koja je pokazala svu ljepotu, dinamiku i važnost modernog agronoma.

Krajem listopada 2026. godine, održana je zajednička terenska nastava iz triju različitih predmeta u sklopu prijediplomskog studija Agroekologije. Studenti 2. i 3. godine, kroz predmete Osnove agroekologije pod vodstvom prof. dr. sc. Ivane Šestak, Ekologija staništa i biljnih zajednica, pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Ivane Vitasović Kosić, zajedno sa stranim studentima diplomskog studija DAFM koji slušaju Organic agriculture, voditeljice izv. prof. dr. sc. Darije Bilandžija, ukrcali su se u fakultetski autobus i krenuli u pravu malu avanturu održive poljoprivrede i zaštite prirode.

Od digitalnog vrta do vrhunskih okusa: Prva stanica OPG Gruntek

Prvo odredište bio je poznati OPG Gruntek, inovativan projekt koji spaja lokalnu poljoprivredu, digitalnu tehnologiju i održivost. Buduće agronomski stručnjake dočekala je voditeljica proizvodnje, Jelena Mikuš, mag. ing. agr., koja ih je provela kroz imanje i otkrila im tajne uspješnog uzgoja.

Studenti su iz prve ruke vidjeli kako funkcionira koncept 'od vrta do stola' udaljen svega 70-ak kilometara od Zagreba. Gruntek svojim pretplatnicima osigurava više od 40 vrsta svježeg, sezonskog povrća uzgojenog potpuno bez sintetičkih pesticida, herbicida i umjetnih gnojiva.

Kroz stručno vodstvo, studenti su saznali kako se primjenjuje biološka zaštita bilja, kako se koriste prirodna gnojiva te na koji način moderna ekološka poljoprivreda uspješno odgovara na izazove klimatskih promjena i potrebu za očuvanjem zdravog tla. Bio je to savršen primjer spoja ekologije i ekonomske održivosti u praksi, idealan za poticanje kritičkog razmišljanja budućih stručnjaka.

PP Lonjsko polje: U srcu bioraznolikosti i borbe protiv invazivnih vrsta

Nakon inspirativnog posjeta Grunteku, terenska nastava nastavila se na drugoj lokaciji - u sjedištu Javne ustanove i Posjetiteljskom centru Krapje, u srcu Parka prirode Lonjsko polje.

Dvodijelni program započeo je stručnom prezentacijom o upravljanju ovim vrijednim zaštićenim NATURA 2000 područjem, nakon čega je uslijedio obilazak bogate etno zbirke i šetnja kroz selo Krapje, prepoznatljivo po vrhunskoj tradicionalnoj graditeljskoj baštini i drvenim kućama posavske tradicije.

Uslijedila je i uzbudljiva pješačka tura tijekom koje su studenti obišli dio poljoprivrednog gospodarstva Javne ustanove. Tamo su izbliza vidjeli autohtone pasmine poput podolskog goveda i turopoljske svinje, uzgajane u ekstenzivnom sustavu koji je ključan za očuvanje staništa.

Poseban naglasak stavljen je na ornitološki rezervat Krapje đol, ali i na gorući ekološki problem s kojim se Park prirode suočava – najezdu invazivnih biljnih vrsta. Studenti su učili o metodama praćenja (monitoring) i projektima eradikacije, s posebnim naglaskom na prisutnost invazivne vrste Amorpha fruticosa (čivitnjača) koja ozbiljno ugrožava autohtonu floru.

Zašto upisati Agronomski fakultet?

Ova terenska nastava još je jednom potvrdila zašto je Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu odličan izbor za sve buduće studente koji vole prirodu, žele razumjeti ekosustave i traže zanimljivo, dinamično i perspektivno zanimanje.

Spajanje teorijskih predavanja s izlascima na teren, radom s vrhunskim stručnjacima i rješavanjem stvarnih izazova u okolišu ono je što studij na Agronomiji čini posebnim. Studenti su se s terena vratili ispunjeni novim znanjima, oduševljeni viđenim i spremni za nove akademske izazove.