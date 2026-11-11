Svečanom akademijom Pravni fakultet u Zagrebu zaokružio proslavu 250. obljetnice

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11. studeni 2026.
Pravni fakultet u Zagrebu obilježio je 250 godina Svečanom akademijom. Iz njegovih predavaonica izašla su tri predsjednika i osam premijera.
- Mi slavimo svoju prošlost, ali se itekako okrećemo i svojoj budućnosti i gledamo što nas tamo očekuje. Ne znamo kako će se dalje razvijati pravna profesija, kao ni mnoge druge profesije u svijetu tehnološkog razvoja, u svijetu galopirajućeg razvoja generativne umjetne inteligencije. Pravnik budućnosti nije onaj koji može raditi brzo i precizno kao stroj, pravnik budućnosti je čovjek. Moj fakultet, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilište u Zagrebu dio su istog akademskog bića. Naš zajednički posao u idućih 250 godina bit će obrazovati, odgajati, poučavati i njegovati ljude. Ne smijemo zakazati u toj svojoj dužnosti, jer ako mi zakažemo kao profesori i nastavnici, to će imati dalekosežne negativne posljedice na cijelo naše društvo. Jer mi odgajamo ljude koji će imati visoko razvijeno kritičko razmišljanje, velike kognitivne sposobnosti i dublju razinu znanja i razumijevanja od strojeva, izjavila je prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković, dekanica Pravnog fakulteta.
Točno 250 godina nakon što je 4. studenoga 1776. godine u Zagrebu započela nastava prava, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu danas je Svečanom akademijom obilježio Dan Fakulteta i 250. obljetnicu osnutka. Nakon dekanice i rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Stjepana Lakušića, okupljenima su se obratili sudac Europskog suda za ljudska prava prof. dr. sc. Davor Derenčinović, gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević, čelnici dvaju najviših sudova, predsjednica Vrhovnog suda Republike Hrvatske Mirta Matić i predsjednik Ustavnoga suda Republike Hrvatske prof. dr. sc. Frane Staničić, zatim ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan kao izaslanik predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, saborski zastupnik Ivan Malenica kao izaslanik predsjednika Hrvatskoga sabora Gordana Jandrokovića te predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović.
Među uzvanicima bili su i nekadašnji predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić te ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman. Akademija je tako okupila predstavnike svih triju grana vlasti, što je prigodno za fakultet čiji su diplomanti desetljećima vodili ili bili dio upravo tih institucija. Iz njegovih predavaonica dosad su izašla tri predsjednika Republike Hrvatske i osam predsjednika Vlade, a diplome ovog Fakulteta imaju i današnji predsjednici Ustavnog i Vrhovnog suda te hrvatski suci na europskim sudovima.
Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, i sam alumnus Fakulteta, u svom je obraćanju istaknuo: 'Ja kao student, pa kao diplomant ove pravne škole, nikada nisam osjećao inferiornost kada bih se susretao s konkurencijom vani. Naprosto zato što je ova škola stvarno bila dobra, a sigurno je dobra i danas. Ostanite takvi, bez osjećaja inferiornosti ili kompleksa, jer za njih nema nikakvog razloga. Kao i vaše diplome, to su stvari koje se zaslužuju i za koje se treba boriti'.
U glazbenom dijelu programa nastupio je Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem Vetona Marevcija, uz tenora Roka Radovana. Izvedena su djela Wolfganga Amadeusa Mozarta, Vatroslava Lisinskog, Frane Paraća, Ive Tijardovića i Zdenka Runjića.
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu osnovan je 1776. godine odlukom carice Marije Terezije, kao dio Kraljevske akademije znanosti u Zagrebu. Pod nazivom Kraljevska pravoslovna akademija dugo je djelovao kao jedina visokoškolska ustanova na hrvatskim prostorima, a 1874. godine bio je jedan od triju fakulteta s kojima je osnovano Sveučilište u Zagrebu. Jedini je fakultet zagrebačkog Sveučilišta s neprekinutim kontinuitetom rada te najstariji i najveći pravni fakultet u Hrvatskoj.
Danas, uz studij prava, obrazuje i studente socijalnog rada, socijalne politike, javne uprave i poreznog studija. Svečanom akademijom zaokružen je niz događanja kojima je Fakultet ove jeseni obilježio obljetnicu, među kojima su Svečana dodjela Dekanovih nagrada i priznanja te Svečani koncert u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu.
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