STEM Akademija donosi radionicu o umjetnoj inteligenciji u Karlovac

U sklopu Mjeseca hrvatske knjige, koji se održava od 15. listopada do 15. studenog 2026. godine, STEM Akademija: nove generacije gostuje u Gradskoj knjižnici „Ivan Goran Kovačić” u Karlovcu s radionicom posvećenom umjetnoj inteligenciji.

Radionica će se održati 9. studenoga 2026., od 10:30 do 11:30 sati na adresi Ulica Ljudevita Šestića 1, Karlovac.

Sudionici će kroz interaktivne aktivnosti, razgovor i kreativne zadatke istraživati mogućnosti umjetne inteligencije, njezinu primjenu u svakodnevnom životu te važnost odgovornog korištenja suvremenih tehnologija. Poseban naglasak bit će na razvoju kritičkog razmišljanja, digitalne pismenosti i kreativnosti, uz poticanje znatiželje i interesa za STEM područja.

Ovogodišnji Mjesec hrvatske knjige posvećen je prirodnim znanostima, znanstvenoj knjizi i popularizaciji znanosti, a radionica STEM Akademije nadovezuje se na tu temu približavanjem umjetne inteligencije kao jedne od tehnologija koje oblikuju suvremenu znanost i svakodnevni život. Interaktivnim pristupom sudionike se potiče na istraživanje, postavljanje pitanja i razvijanje vještina važnih za razumijevanje svijeta koji se neprestano mijenja.

Sudjelovanje na radionici je besplatno te nije potrebna prethodna prijava.

Projekt STEM Akademija: Nove generacije sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, a provodi se s ciljem popularizacije STEM područja među djecom i mladima te razvoja digitalnih i kreativnih kompetencija.

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