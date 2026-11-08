STEM Akademija donosi radionicu o umjetnoj inteligenciji u Karlovac

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08. studeni 2026.
U sklopu Mjeseca hrvatske knjige STEM Akademija 9. studenoga gostuje u Karlovcu s besplatnom radionicom za djecu na temu umjetne inteligencije.
U sklopu Mjeseca hrvatske knjige, koji se održava od 15. listopada do 15. studenog 2026. godine, STEM Akademija: nove generacije gostuje u Gradskoj knjižnici „Ivan Goran Kovačić” u Karlovcu s radionicom posvećenom umjetnoj inteligenciji.
Radionica će se održati 9. studenoga 2026., od 10:30 do 11:30 sati na adresi Ulica Ljudevita Šestića 1, Karlovac.
Sudionici će kroz interaktivne aktivnosti, razgovor i kreativne zadatke istraživati mogućnosti umjetne inteligencije, njezinu primjenu u svakodnevnom životu te važnost odgovornog korištenja suvremenih tehnologija. Poseban naglasak bit će na razvoju kritičkog razmišljanja, digitalne pismenosti i kreativnosti, uz poticanje znatiželje i interesa za STEM područja.
Ovogodišnji Mjesec hrvatske knjige posvećen je prirodnim znanostima, znanstvenoj knjizi i popularizaciji znanosti, a radionica STEM Akademije nadovezuje se na tu temu približavanjem umjetne inteligencije kao jedne od tehnologija koje oblikuju suvremenu znanost i svakodnevni život. Interaktivnim pristupom sudionike se potiče na istraživanje, postavljanje pitanja i razvijanje vještina važnih za razumijevanje svijeta koji se neprestano mijenja.
Sudjelovanje na radionici je besplatno te nije potrebna prethodna prijava.
Projekt STEM Akademija: Nove generacije sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, a provodi se s ciljem popularizacije STEM područja među djecom i mladima te razvoja digitalnih i kreativnih kompetencija.
Sufinancirano sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih. Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena u ovom članku isključiva su odgovornost Hrvatskog ureda za kreativnost i inovacije i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.
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