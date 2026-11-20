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15:13 2 d 17.11.2026
20. studeni 2026.
Studenti održivog turizma iz Zadra na Dugom otoku učili kako turizam uskladiti s baštinom, identitetom i kvalitetom života otočana.
Kako razvijati turizam uz očuvanje prirodne i kulturne baštine, lokalnog identiteta i kvalitete života otočana, upoznali su studenti prve i druge godine diplomskog sveučilišnog studija Održivi razvoj turizma Odjela za ekonomiju Sveučilišta u Zadru tijekom terenske nastave održane 6. studenoga 2026. na Dugom otoku.sveučilište
Plovidba trajektom Jadrolinije bila je uvod u upoznavanje otočnog načina života, prostorne izdvojenosti i važnosti povezanosti s kopnom za svakodnevni život otočana, razvoj lokalnog gospodarstva i održivog turizma.
U Parku prirode Telašćica, uz stručno vodstvo djelatnika parka, studenti su upoznali prirodne vrijednosti jednog od najvrjednijih zaštićenih područja hrvatskog otočja. Impresivni strmci, uvale i slano jezero Mir poslužili su kao primjer važnosti zaštite prirodne baštine i usklađivanja turističkog razvoja s očuvanjem okoliša i kvalitete života lokalnog stanovništva.
U bistrou Trattoria Fermata u Salima studenti su se upoznali s važnošću lokalne gastronomije, korištenja domaćih namirnica i povezivanja ugostiteljstva s lokalnim proizvođačima. Istaknuta je uloga autentične gastronomske ponude u očuvanju tradicije, jačanju lokalnog gospodarstva i razvoju turizma izvan glavne sezone.
Razgovor s predstavnicom Turističke zajednice Dugi otok omogućio je studentima uvid u izazove upravljanja otočnom destinacijom, posebice izraženu sezonalnost, očuvanje prirodne i kulturne baštine te uključivanje lokalnog stanovništva u turistički razvoj. Razgovaralo se i o mogućnostima usklađivanja turističke valorizacije otočnih resursa s potrebama lokalne zajednice.
O kulturnom i društvenom životu otoka, tradiciji i važnosti očuvanja lokalnog identiteta studenti su razgovarali s Antom Mihićem iz Hrvatske knjižnice i čitaonice Sali. Susret je istaknuo važnost ljudi, njihovih priča, znanja i kulturnog nasljeđa u očuvanju prepoznatljivosti otočnih destinacija.
Posjet botaničkom rezervatu Saljsko polje pružio je priliku za upoznavanje posebnosti otočnog krajolika, starih maslina i karakteristične vegetacije. Promatranjem prirodnog okruženja i lokalnog stanovništva tijekom berbe maslina studenti su dodatno upoznali povezanost prirodne baštine, tradicije i održivog razvoja.
Terenska nastava omogućila je povezivanje teorijskih znanja s konkretnim primjerima iz prakse te bolje razumijevanje složenosti upravljanja otočnim destinacijama. Susreti s lokalnim dionicima i neposredno upoznavanje prostora potaknuli su kritičko promišljanje o važnosti očuvanja prirodne i kulturne baštine, lokalnog identiteta i kvalitete života otočnog stanovništva kao temelja dugoročno održivog turizma.
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