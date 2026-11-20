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15:13 2 d 17.11.2026
20. studeni 2026.
Studentice Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Nilushi Wasantha Premachandra i Marta Sinković nagrađene su prestižnom Rektorovom nagradom.
Može li pročišćena otpadna voda postati vrijedan resurs u poljoprivredi umjesto da se promatra isključivo kao otpad? Upravo su to istraživale studentice Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Nilushi Wasantha Premachandra i Marta Sinković, čiji je znanstveni rad nagrađen prestižnom Rektorovom nagradom za akademsku godinu 2025./2026.
Svečana dodjela održana je 6. studenoga 2026. godine u Zagrebu, u okviru Tjedna Sveučilišta u Zagrebu. Rektor prof. dr. sc. Stjepan Lakušić tom je prigodom dodijelio ukupno 123 Rektorove nagrade u pet kategorija, prepoznajući izvrsnost, inovativnost i znanstveni doprinos studenata.
Među nagrađenima su i studentice multidisciplinarnog diplomskog studija Environment, Agriculture and Resource Management (INTER-EnAgro) Agronomskog fakulteta, koje su nagradu osvojile za znanstveni rad pod naslovom „Fertigacija pročišćenom otpadnom vodom u svrhu recikliranja hranjiva kao odgovor na nestašicu vode i rastuće troškove gnojiva”.
Klimatske promjene, sve češće suše i rastući troškovi poljoprivredne proizvodnje zahtijevaju učinkovitije korištenje resursa. Europska unija stoga je Europskom strategijom za vodnu otpornost postavila cilj poboljšanja učinkovitosti korištenja vode za najmanje 10 % do 2030. godine, a ponovna uporaba vode i hranjivih tvari jedan je od načina za njegovo ostvarenje.
Upravo je na te izazove usmjeren nagrađeni znanstveni rad, koji istražuje mogućnosti primjene pročišćene otpadne vode u fertigaciji, odnosno sustavu kojim se biljke istodobno opskrbljuju vodom i hranjivima.
Takav pristup otvara mogućnosti za učinkovitije korištenje vodnih resursa, recikliranje hranjivih tvari i potencijalno smanjenje potrebe za mineralnim gnojivima. Istodobno, istraživanja ovakvih rješenja važna su za procjenu njihove učinkovitosti i okolišne sigurnosti.
Cilj je razvijati poljoprivredu koja racionalnije koristi raspoložive resurse, smanjuje pritisak na okoliš i pronalazi nova rješenja za izazove budućnosti.
Istraživanje je provedeno u okviru institucionalnog projekta INOVA, financiranog iz Mehanizma za oporavak i otpornost, pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Monike Zovko i doc. dr. sc. Jelene Horvatinec Isaković sa Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta.
Ovo priznanje potvrđuje važnost uključivanja studenata u znanstvenoistraživački rad i istraživanja koja povezuju teorijska znanja s aktualnim problemima poljoprivrede i zaštite okoliša.
Posebno je značajno što nagrađene studentice pohađaju međunarodni diplomski studij INTER-EnAgro, koji se u cijelosti izvodi na engleskom jeziku, a usmjeren je na održivo gospodarenje prirodnim resursima, zaštitu okoliša i suvremene izazove poljoprivredne proizvodnje.
Uspjeh Nilushi i Marte pokazuje kako mladi znanstvenici već tijekom studiranja mogu pridonijeti razvoju ideja važnih za održiviju budućnost.
Njihova Rektorova nagrada nije samo priznanje dosadašnjem radu, nego i vrijedan poticaj za daljnje bavljenje znanošću, inovacijama i istraživanjima čija primjena može koristiti društvu i okolišu.
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