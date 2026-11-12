Pozivamo sve zainteresirane, a posebno maturante, da posjete FER-ov štand na Smotri Sveučilišta u Zagrebu, gdje ih čekaju naše studentice i studenti te mnoštvo zanimljivih i interaktivnih sadržaja. Smotra će se održati u Kongresnoj dvorani Zagrebačkog velesajma od 12. do 14. studenoga 2026. godine, svakoga dana od 10 do 19 sati.

Posjetitelji će moći razgovarati s našim studentima i saznati sve o studiranju na FER-u, upoznati inovativne studentske projekte te isprobati najnovija tehnološka rješenja. Dođite, upoznajte FER iz prve ruke i otkrijte kako znanje pretvaramo u tehnologije koje mijenjaju svijet!

Na FER-ovu štandu predstavit ćemo studentske projekte koji pokazuju kako umjetna inteligencija, robotika, računalni vid i proširena stvarnost pronalaze primjenu u različitim područjima – od medicine i sporta do pomorstva, sigurnosti i praćenja životinja.

Što sve možete vidjeti na Smotri?

Pomorska robotika je pametno nosivo sučelje za upravljanje robotskom rukom donosi rješenje za upravljanje podvodnom robotskom rukom pokretima ronioca. Pametna rukavica i senzori bilježe pokrete prstiju i orijentaciju ruke, a neuronska mreža prepoznaje geste i prenosi naredbe robotskom sustavu.

Dermatoskop u džepu služi za prepoznavanje melanoma umjetnom inteligencijom pokazuje kako umjetna inteligencija može analizirati fotografije madeža i procijeniti vjerojatnost zloćudne promjene. Model je treniran na više od 67.000 slika, a posjetitelji će moći upoznati načine na koje analizira obilježja kožnih promjena.

Kad se male ruke slože je interaktivni trener američkog znakovnog jezika koji običnom web-kamerom prepoznaje slova i znakove u stvarnom vremenu te ih pretvara u tekst. Projekt pokazuje kako računalni vid i strojno učenje mogu olakšati komunikaciju.

Klasifikacija akrobatskih elemenata u plesu primjenom strojnog učenja demonstrira kako umjetna inteligencija analizira videosnimke akrobacija, prepoznaje vrste salta i procjenjuje kvalitetu izvedbe praćenjem pokreta, visine leta i položaja tijela.

R.A.C.E. Firefighter Simulator je sustav za sigurno uvježbavanje gašenja požara uz pomoć proširene stvarnosti. Korištenjem AR naočala posjetitelji mogu zakoračiti u virtualnu kuću, pronaći izvore požara i isprobati njihovo gašenje bez ikakve stvarne opasnosti.

Watchdog je ogrlica za 3D lokalizaciju životinja omogućuje praćenje položaja životinja u zatvorenim prostorima, s preciznošću od oko deset centimetara. Projekt je osvojio prvo mjesto u kategoriji Smart Home na međunarodnom studentskom hackathonu StarkHacks, a trenutačno se razvija i pilot-projekt sa Zoološkim vrtom grada Zagreba.

Smotra Sveučilišta u Zagrebu, najveća je i najznačajnija sveučilišna manifestacija u Hrvatskoj. Svake godine obiđe na desetke tisuća posjetitelja.