Kolike su šanse da te profesor pita baš danas kad nisi učio? Izračunali smo
Postoje pitanja na koja je najbolje odgovoriti kroz statistiku. Donosimo takve odgovore.
15:13 2 d 17.11.2026
12. studeni 2026.
Posjetitelji će moći razgovarati s našim studentima i saznati sve o studiranju na FER-u i isprobati najnovija tehnološka rješenja.
Pozivamo sve zainteresirane, a posebno maturante, da posjete FER-ov štand na Smotri Sveučilišta u Zagrebu, gdje ih čekaju naše studentice i studenti te mnoštvo zanimljivih i interaktivnih sadržaja. Smotra će se održati u Kongresnoj dvorani Zagrebačkog velesajma od 12. do 14. studenoga 2026. godine, svakoga dana od 10 do 19 sati.
Posjetitelji će moći razgovarati s našim studentima i saznati sve o studiranju na FER-u, upoznati inovativne studentske projekte te isprobati najnovija tehnološka rješenja. Dođite, upoznajte FER iz prve ruke i otkrijte kako znanje pretvaramo u tehnologije koje mijenjaju svijet!
Na FER-ovu štandu predstavit ćemo studentske projekte koji pokazuju kako umjetna inteligencija, robotika, računalni vid i proširena stvarnost pronalaze primjenu u različitim područjima – od medicine i sporta do pomorstva, sigurnosti i praćenja životinja.
Pomorska robotika je pametno nosivo sučelje za upravljanje robotskom rukom donosi rješenje za upravljanje podvodnom robotskom rukom pokretima ronioca. Pametna rukavica i senzori bilježe pokrete prstiju i orijentaciju ruke, a neuronska mreža prepoznaje geste i prenosi naredbe robotskom sustavu.
Dermatoskop u džepu služi za prepoznavanje melanoma umjetnom inteligencijom pokazuje kako umjetna inteligencija može analizirati fotografije madeža i procijeniti vjerojatnost zloćudne promjene. Model je treniran na više od 67.000 slika, a posjetitelji će moći upoznati načine na koje analizira obilježja kožnih promjena.
Kad se male ruke slože je interaktivni trener američkog znakovnog jezika koji običnom web-kamerom prepoznaje slova i znakove u stvarnom vremenu te ih pretvara u tekst. Projekt pokazuje kako računalni vid i strojno učenje mogu olakšati komunikaciju.
Klasifikacija akrobatskih elemenata u plesu primjenom strojnog učenja demonstrira kako umjetna inteligencija analizira videosnimke akrobacija, prepoznaje vrste salta i procjenjuje kvalitetu izvedbe praćenjem pokreta, visine leta i položaja tijela.
R.A.C.E. Firefighter Simulator je sustav za sigurno uvježbavanje gašenja požara uz pomoć proširene stvarnosti. Korištenjem AR naočala posjetitelji mogu zakoračiti u virtualnu kuću, pronaći izvore požara i isprobati njihovo gašenje bez ikakve stvarne opasnosti.
Watchdog je ogrlica za 3D lokalizaciju životinja omogućuje praćenje položaja životinja u zatvorenim prostorima, s preciznošću od oko deset centimetara. Projekt je osvojio prvo mjesto u kategoriji Smart Home na međunarodnom studentskom hackathonu StarkHacks, a trenutačno se razvija i pilot-projekt sa Zoološkim vrtom grada Zagreba.
Smotra Sveučilišta u Zagrebu, najveća je i najznačajnija sveučilišna manifestacija u Hrvatskoj. Svake godine obiđe na desetke tisuća posjetitelja.
Kolike su šanse da te profesor pita baš danas kad nisi učio? Izračunali smo
Postoje pitanja na koja je najbolje odgovoriti kroz statistiku. Donosimo takve odgovore.
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