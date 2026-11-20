Želite li iz prve ruke saznati kako izgleda rad u tehnološkim poduzećima, upoznati potencijalne poslodavce i uvježbati predstavljanje na razgovoru za posao? Prijavite se na 11. izdanje Career Speed Datinga, koje će se održati 16. prosinca 2026. na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu.

Događanje organiziraju FER i studentska udruga eSTUDENT, a studentima omogućuje da kroz kratke individualne razgovore upoznaju predstavnike poduzeća iz tehnološkog sektora i drugih STEM područja.

Kako izgleda Career Speed Dating?

Pri prijavi možete odabrati jednu ili više skupina poduzeća, ovisno o tome koja vas područja zanimaju. Sa svakim poduzećem iz odabrane skupine razgovarat ćete osam minuta, a nakon toga slijede dvije minute za unos povratnih informacija. Povratnu informaciju možete dati i dobiti, pa je svaki razgovor prilika da saznate kako ste se predstavili i što možete poboljšati.

Zanima li vas razvoj softvera, osmišljavanje mobilnih aplikacija ili rad na strojevima i prototipima, razgovori su prilika da pitate stručnjake na kojim projektima rade, s kakvim se izazovima susreću i što očekuju od studenata koji tek ulaze u struku. Ujedno možete vježbati kako se sažeto predstaviti, steći više samopouzdanja i ostvariti kontakt s potencijalnim poslodavcima.

Svoje iskustvo podijelio je Matej Galić, apsolvent Sveučilišta Algebra Bernays, koji je na događanju sudjelovao nekoliko puta:

- Studentima koji se prijavljuju savjetujem da se opuste i dođu bez treme, ništa se ne može izgubiti, samo dobiti i to puno toga. Od komunikacijskih vještina, samopouzdanja, odličnih razgovora, puno mercha, a na kraju krajeva i potencijalne poslovne prilike, rekao je Matej.

Gdje se možete prijaviti?

Pozivamo vas da se prijavite na ovogodišnji Career Speed Dating i 16. prosinca provedite na FER-u. Očekuju vas zanimljivi razgovori, nova poznanstva, poučna iskustva i prilika da se predstavite potencijalnim poslodavcima.

Prijave su otvorene do 30. studenoga, a prijaviti se možete putem službene web stranice, na kojoj se nalaze sve dodatne informacije i prijavni obrazac. Sve novosti u vezi događaja možete pratiti na LinkedInu i Instagramu.