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15:13 2 d 17.11.2026
20. studeni 2026.
Želite li iz prve ruke saznati kako izgleda rad u tehnološkim poduzećima? Prijaviti se možete do 30. studenoga.
Želite li iz prve ruke saznati kako izgleda rad u tehnološkim poduzećima, upoznati potencijalne poslodavce i uvježbati predstavljanje na razgovoru za posao? Prijavite se na 11. izdanje Career Speed Datinga, koje će se održati 16. prosinca 2026. na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu.
Događanje organiziraju FER i studentska udruga eSTUDENT, a studentima omogućuje da kroz kratke individualne razgovore upoznaju predstavnike poduzeća iz tehnološkog sektora i drugih STEM područja.
Pri prijavi možete odabrati jednu ili više skupina poduzeća, ovisno o tome koja vas područja zanimaju. Sa svakim poduzećem iz odabrane skupine razgovarat ćete osam minuta, a nakon toga slijede dvije minute za unos povratnih informacija. Povratnu informaciju možete dati i dobiti, pa je svaki razgovor prilika da saznate kako ste se predstavili i što možete poboljšati.
Zanima li vas razvoj softvera, osmišljavanje mobilnih aplikacija ili rad na strojevima i prototipima, razgovori su prilika da pitate stručnjake na kojim projektima rade, s kakvim se izazovima susreću i što očekuju od studenata koji tek ulaze u struku. Ujedno možete vježbati kako se sažeto predstaviti, steći više samopouzdanja i ostvariti kontakt s potencijalnim poslodavcima.
Svoje iskustvo podijelio je Matej Galić, apsolvent Sveučilišta Algebra Bernays, koji je na događanju sudjelovao nekoliko puta:
- Studentima koji se prijavljuju savjetujem da se opuste i dođu bez treme, ništa se ne može izgubiti, samo dobiti i to puno toga. Od komunikacijskih vještina, samopouzdanja, odličnih razgovora, puno mercha, a na kraju krajeva i potencijalne poslovne prilike, rekao je Matej.
Pozivamo vas da se prijavite na ovogodišnji Career Speed Dating i 16. prosinca provedite na FER-u. Očekuju vas zanimljivi razgovori, nova poznanstva, poučna iskustva i prilika da se predstavite potencijalnim poslodavcima.
Prijave su otvorene do 30. studenoga, a prijaviti se možete putem službene web stranice, na kojoj se nalaze sve dodatne informacije i prijavni obrazac. Sve novosti u vezi događaja možete pratiti na LinkedInu i Instagramu.
Kolike su šanse da te profesor pita baš danas kad nisi učio? Izračunali smo
Postoje pitanja na koja je najbolje odgovoriti kroz statistiku. Donosimo takve odgovore.
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