Knjižnica Voltino 30. studenog 2026. godine ugostit će STEM Akademiju: nove generacije u svojim prostorima. Gostovanje uključuje besplatne interaktivne aktivnosti za djecu posvećene umjetnoj inteligenciji.

Posjetitelji će imati priliku upoznati se s mogućnostima umjetne inteligencije i njezinom primjenom u svakodnevnom životu. Kroz igru prepoznavanja stvarnih fotografija i sadržaja generiranih umjetnom inteligencijom, razgovor i kreativne zadatke, sudionici će istražiti kako nastaje sadržaj uz pomoć AI alata te zašto je važno takve tehnologije koristiti sigurno, odgovorno i kritički.

Aktivnosti će se održavati u sljedećim terminima:

od 9:40 do 10:40

od 10:40 do 11:40

od 11:40 do 12:40

Program je osmišljene kako bi potaknuo znatiželju, kreativnost i razvoj digitalne pismenosti te približio STEM područja djeci na zanimljiv i interaktivan način. Sudjelovanje je besplatno i otvoreno za javnost.

Projekt STEM Akademija: Nove generacije sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, a provodi se s ciljem popularizacije STEM područja među djecom i mladima te razvoja digitalnih i kreativnih kompetencija.

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