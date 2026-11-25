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25. studeni 2026.
STEM Akademija: nove generacije 30. studenoga gostuje u Knjižnici Voltino u Zagrebu s besplatnim interaktivnim aktivnostima za djecu.
Knjižnica Voltino 30. studenog 2026. godine ugostit će STEM Akademiju: nove generacije u svojim prostorima. Gostovanje uključuje besplatne interaktivne aktivnosti za djecu posvećene umjetnoj inteligenciji.
Posjetitelji će imati priliku upoznati se s mogućnostima umjetne inteligencije i njezinom primjenom u svakodnevnom životu. Kroz igru prepoznavanja stvarnih fotografija i sadržaja generiranih umjetnom inteligencijom, razgovor i kreativne zadatke, sudionici će istražiti kako nastaje sadržaj uz pomoć AI alata te zašto je važno takve tehnologije koristiti sigurno, odgovorno i kritički.
Aktivnosti će se održavati u sljedećim terminima:
Program je osmišljene kako bi potaknuo znatiželju, kreativnost i razvoj digitalne pismenosti te približio STEM područja djeci na zanimljiv i interaktivan način. Sudjelovanje je besplatno i otvoreno za javnost.
Projekt STEM Akademija: Nove generacije sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, a provodi se s ciljem popularizacije STEM područja među djecom i mladima te razvoja digitalnih i kreativnih kompetencija.
Sufinancirano sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih. Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena u ovom članku isključiva su odgovornost Hrvatskog ureda za kreativnost i inovacije i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.
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