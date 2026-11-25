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25. studeni 2026.
Sveučilište je uvršteno u međunarodnoj rang-listi koja vrednuje uspješnost sveučilišta u interdisciplinarnim znanstvenim istraživanjima.
Sveučilište u Zadru uvršteno je u najnovije izdanje Times Higher Education Interdisciplinary Science Rankings 2027, međunarodne rang-liste koja vrednuje uspješnost sveučilišta u interdisciplinarnim znanstvenim istraživanjima. Zadarsko se sveučilište nalazi u rasponu od 501. do 600. mjesta među ukupno 1.058 institucija iz 102 zemlje i teritorija.
Riječ je o posebnoj rang-listi organizacije Times Higher Education, koja uz tradicionalne sveučilišne pokazatelje stavlja naglasak na sposobnost institucija da povezuju različite znanstvene discipline u istraživanju složenih problema. Ovogodišnje izdanje objavljeno je 18. studenoga, a na vrhu ljestvice nalazi se Massachusetts Institute of Technology (MIT), ispred National University of Singapore i Stanford Universityja.
Interdisciplinarna znanost u ovom se istraživanju definira kao povezivanje znanja, metoda i pristupa iz više znanstvenih disciplina. U ovogodišnjem izdanju THE posebno obuhvaća računarstvo, inženjerstvo, prirodne i fizikalne znanosti, a interdisciplinarnim se smatraju i istraživanja koja ta područja povezuju s određenim društvenim i zdravstvenim disciplinama.
Metodologija se temelji na ulaznim pokazateljima, procesima i rezultatima, koji zajedno obuhvaćaju 11 pokazatelja. Najveću težinu imaju rezultati istraživanja, koji čine 65 posto ukupnog rezultata. Pritom se vrednuju broj interdisciplinarnih znanstvenih publikacija, njihov udio u ukupnom broju znanstvenih publikacija, korisnost istraživanja izvan matične discipline, kvaliteta istraživanja te ugled institucije u području podrške interdisciplinarnim istraživačkim timovima.
Uvrštavanje u raspon 501.–600. mjesta pokazuje da se Sveučilište u Zadru našlo među institucijama koje su prema metodologiji THE zadovoljile zahtjevne kriterije za interdisciplinarna istraživanja. Za Sveučilište, koje okuplja širok raspon znanstvenih područja, ovakav je rezultat posebno relevantan jer interdisciplinarni pristup podrazumijeva povezivanje različitih disciplina i zajednički rad na istraživačkim pitanjima koja nadilaze granice pojedinačnih područja.
U ranije objavljenom World University Rankings 2027 Sveučilište u Zadru je u kategoriji kvalitete studiranja svrstano u raspon 601.–800. mjesta, dok je u području rodne jednakosti zauzelo raspon 101.–200. mjesta, s omjerom studentica i studenata od 69:31 te 9,7 studenata na jednog člana nastavnog osoblja. U kategoriji smanjenja nejednakosti Sveučilište je svrstano u raspon 401.–600. mjesta.
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