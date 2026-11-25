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25. studeni 2026.
FER je ostvario izniman sportski uspjeh: Prvo mjesto u ukupnom poretku natjecanja UniSport Zagreb., zasebno u muškoj i ženskoj konkurenciji.
FER je ostvario izniman sportski uspjeh osvojivši prvo mjesto u ukupnom poretku natjecanja UniSport Zagreb za akademsku godinu 2025./2026., i to zasebno u muškoj i ženskoj konkurenciji! Time se FER našao na samom vrhu među 34 sastavnice Sveučilišta u Zagrebu. Uz to, Fakultet je zauzeo i drugo mjesto prema ukupnoj sportskoj aktivnosti studenata.
Ovaj rezultat nastavak je uspješnog niza FER-ovih sportaša, koji su i prethodnih godina redovito ostvarivali zapažene rezultate i bili pri samom vrhu sveučilišnog sportskog poretka. Posebno ističemo studentice FER-a, koje unatoč brojčano manjoj zastupljenosti u odnosu na fakultete s većinskom ženskom studentskom populacijom ostvaruju izvrsne sportske rezultate i time značajno doprinose uspjehu Fakulteta.
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Povodom ovih rezultata, na FER-u je održan svečani prijem za stotinjak studenata sportaša. Dekan prof. dr. sc. Vedran Bilas čestitao im je na uspjesima ostvarenima na zagrebačkim, nacionalnim i međunarodnim sveučilišnim natjecanjima.
Tijekom svečanog prijema Nera Žigić, nastavnica Tjelesne i zdravstvene kulture na FER-u, predstavila je najznačajnije sportske uspjehe studenata ostvarene tijekom protekle akademske godine, nakon čega je dekan čestitao studentima na izvrsnim rezultatima i zahvalio im na uspješnom predstavljanju Fakulteta na domaćim i međunarodnim natjecanjima.
Brojni uspjesi ostvareni su u ekipnim i pojedinačnim sportovima. Posebno se ističu zlatne medalje muške košarkaške ekipe u košarci i košarci 3x3 te ženske ekipe u košarci 3x3 i nogometu 3x3. Srebrne medalje osvojili su nogometaši, rukometaši i futsalašice, dok su košarkašice osvojile broncu u košarkaškoj ligi. Odlični rezultati ostvareni su i u pojedinačnim sportovima, među kojima se ističu medalje u šahu, judu, karateu, badmintonu, padelu, krosu, stolnom tenisu, atletici i drugim disciplinama.
Na STEM Gamesu 2026. studenti FER-a također su ostvarili niz vrhunskih rezultata. Zlatne medalje osvojile su ženske ekipe u futsalu, košarci, rukometu, odbojci i odbojci na pijesku, uz vrijedne medalje muških ekipa te uspjehe u pojedinačnim sportovima.
Veslačka sekcija FER-a nastavila je niz uspješnih nastupa, među kojima se posebno ističu prvo mjesto muškog osmerca na Sveučilišnoj regati, srebro veslačica i bronca veslača na međunarodnoj regati u Budimpešti te zlato muške i bronca ženske ekipe na STEM Gamesu.
Zapažene rezultate ostvarila je i eSport sekcija FER-a, ukupni pobjednik UniSport Zagreb eSport lige, s tri zlatne, jednom srebrnom i jednom brončanom medaljom. Na STEM Gamesu osvojena su dva zlatna i jedno srebrno odličje.
Vrhunac međunarodnih nastupa bilo je 11. Svjetsko međusveučilišno prvenstvo (World InterUniversities Championships – WIUC 2026), održano od 4. do 8. studenoga u Bratislavi, na kojem je sudjelovalo više od 5000 studenata sportaša s 95 sveučilišta iz 30 država.
Muška futsal ekipa FER-a osvojila je naslov svjetskog međusveučilišnog prvaka, pobijedivši u finalu Sveučilište u Pečuhu iz Mađarske, a student Fran Suknaić proglašen je najboljim igračem turnira (MVP). Muška košarkaška ekipa osvojila je brončanu medalju, dok su ženske rukometna i odbojkaška ekipa zauzele izvrsno peto mjesto. Muški rukometaši plasirali su se u osminu finala, a FER su predstavljala i dva natjecatelja u stolnom tenisu.
Svojim sportskim postignućima, predanošću i zajedništvom studenti sportaši još su jednom potvrdili da su izvrsni ambasadori FER-a, uspješno povezujući zahtjevne studijske obveze s natjecateljskim sportom.
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